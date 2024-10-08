Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelen Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, “Bakanımız Murat Kurum ile ilçemizde başlatmak istediğimiz kentsel dönüşüm başta olmak üzere birçok konuyu görüştük” dedi.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti. Ziyarette Başkan Şenol Dinç, kentsel dönüşüm başta olmak üzere ilçedeki çalışmalar hakkında Bakan Murat Kurum’a bilgi verdi. Başkan Şenol Dinç, “Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımız Mustafa Destici, parti mensuplarımız ve belediye başkanlarımız ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret ederek kendisi ile çalışmalarımızı paylaşma imkanı bulduk. Bakanımız Murat Kurum ile ilçemizde başlatmak istediğimiz kentsel dönüşüm başta olmak üzere birçok konuyu görüştük. İlgi ve alakalarından dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a şahsım ve ilçemiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.