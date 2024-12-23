Bayırköy Belde Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, Bayırköy Kız Voleybol maç öncesi motivasyon desteği verdi.

Bayırköy Kız Voleybol takımı ile geçtiğimiz akşam Bayırköy Spor Salonunda Belde Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, antrenman yaptı. Antrenman sonrasında duygularını dile getiren Başkan Dilsiz, “Kız voleybol takımımızın antrenmanına katılarak kızlarımız ile güzel bir voleybol maçına imza attık. Antrenmanlarını uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştiren takımımıza ilerleyen günlerde oynayacakları maçlarda başarılar diliyorum” dedi.