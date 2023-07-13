Balıkesir’in Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler mahalle muhtarları ile düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Burhaniye ile ilgili tüm konuların ele alındığı toplantıda, muhtarlar mahalleleriyle ilgili talep ve isteklerini dile getirdi. Yapılan talep ve isteklerin doğrultusunda Daire Müdürleri notlarını tutarak öncelik sırasına göre çalışmalarını yapacaklarını belirttiler.

Toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Deveciler; “Öncelikle çözüm ortağımız ve mahallelerimizdeki en önemli destekçilerimiz olan Muhtarlarımıza, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizin huzur ve güvenliği için ne gerekiyorsa elimizden gelen gayreti ortak akılla sürdürüyoruz. Mahallelerimizin arasında hiçbir zaman merkez ya da kırsal ayrımı yapmıyoruz çünkü her mahallemiz bizim için çok değerli. Hangi mahallemizde ne ihtiyaç ve ne tür talep varsa hizmetlerimizi de buna göre şekillendiriyoruz. Yaptığımız toplantıda muhtarlarımızın istek ve taleplerini dinleyerek notlarımızı aldık. Daire müdürlerimiz ile istişare ederek muhtarlarımız tarafından yapılan talepleri öncelik sırasına göre planlı ve en hızlı şekilde çözüme kavuşturacağız.’’ dedi.

Belediye meclis salonunda düzenlenen toplantıya Başkan Yardımcıları; Oktay Erbalaban ve Tamer Midilli’nin yanı sıra Daire Müdürleri de katıldı.