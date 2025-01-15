Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in ev sahipliğinde, il genelinden gelen birçok basın mensubunun katılımıyla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı.

Burhaniye Belediyesi Bur-Bel A.Ş.’ye bağlı hizmet veren Blue Port Hotel’de, Başkan Deveciler’in ev sahipliğinde gerçekleşen kahvaltıda basın mensupları bir araya geldi. Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir’in de aralarında bulunduğu 100’ün üzerindeki gazeteci ve gazete çalışanları ile gerçekleşen kahvaltı, samimi bir sohbet ortamında geçti.

Başkan Deveciler, belediye hizmetleriyle ilgili kısa bilgiler paylaşarak, gazetecilerle karşılıklı diyalog kurdu. Kahvaltı, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle gazetecilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Gazetecilerin yaşam şartlarının daha iyi olduğu, devletin gazetecilere daha çok destek verdiği ve kalemlerini daha rahat kullanabilecekleri nice 10 Ocak kutlamaları diliyorum” dedi.