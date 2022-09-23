Down Sendromlular Masa Tenisi Dünya Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan Salihcan Öztankal’ı makamında ağırlayan Başkan Deveci, milli sporcuya destek sözü verdi.

Down Sendromlular Masa Tenisi Dünya Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan Salihcan Öztankal’ı makamında ağırlayan Başkan Deveci, milli sporcuya destek sözü verdi.

Çekya’da düzenlenen Down Sendromlular Masa Tenisi Dünya Şampiyonası’nda üçüncü olan Milli Sporcu Salihcan Öztankal ile Antrenörü Abdullah Kemal Yaşkafa Atakum Belediyesi Başkanı Av. Cemil Deveci’yi makamında ziyaret etti. Sporcu,19-26 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen dünya şampiyonasında takımlar, çiftler ve bireysel kategorilerinde bronz madalya almaya hak kazandı. Başkan Deveci, 14 yaşında başladığı masa tenisinde Türkiye ve dünya çapında önemli başarılara imza atan Öztankal ve antrenörü Abdullah Kemal Yaşkafa ile yaptığı sohbette milli sporcu için destek sözü verdi.

"Başarı hikayesi ile örnek"

Down Sendromlular Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası için çalışmalarına Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda devam eden ekip, ziyarette hedeflerinin altın madalya olduğunu söyledi. Başkan Deveci, şampiyonada gösterdikleri performanstan dolayı Milli Sporcu Salihcan Öztankal’ı ve Antrenör Abdullah Kemal Yaşkafa’yı tebrik ederek, "Salihcan, gösterdiği başarı ve yeteneği ile spor dünyasında adından daha çok söz ettirecek. Masa tenisine duyduğu sevgiyi ve yeteneğini başarıları ile taçlandırdı. Sporcumuzun başarı hikayesi bu spora ilgi duyanlara için son derece güzel bir örnek. Atakum Belediyesi olarak sporcumuzun ve antrenörlerinin yanında olmaktan mutluluk duyarız" dedi.