Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, kentte misafir edilecek depremzede aileler için dayanışmanın artarak devam etmesi çağrısında bulundu.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, kentte misafir edilecek depremzede aileler için dayanışmanın artarak devam etmesi çağrısında bulundu.

İlçe halkı, Başkan Cemil Deveci’nin dayanışma çağrısı sonrası belediyenin Paylaşım Merkezi’ne (PAYMER) başta giyim eşyası olmak üzere gıda ürünlerinden ve hijyen malzemelerine kadar birçok ihtiyaç malzemesini bağışladı. Atakumluların örnek dayanışması ile hazırlanan ihtiyaç kolilerini depremzede vatandaşlara ulaştırmak için 60’ın üzerinde tır, bölgeye gönderildi. Başkan Deveci, depremzede vatandaşlara yönelik çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada Samsun’a gelen yaklaşık 4 bin ailenin büyük bir kısmının Atakum’da misafir edildiğini söyledi.

“Köprü görevi görmeye devam edeceğiz”

Başkan Deveci, Atakum’da misafir edilecek depremzede vatandaşlarla ilgili yaptığı açıklamada, “Belediyemizin paylaşım merkezinde depremzede vatandaşlar için temizlik ve kişisel bakım malzemeleri gibi hijyen ürünleri, iç giyim eşyası, bebek maması ve gıda ürünleri gibi birçok malzeme ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Samsunlular, sevgili hemşehrilerimiz Atakum Belediyesi’ne bu ihtiyaç malzemelerini getirebilirlerse ya da temin ettiklerinde bize telefon edebilirlerse biz PAYMER aracılığıyla köprü görmeye devam edeceğiz. İhtiyaç sahiplerine hemşehrilerimizin desteklerini ulaştıracağız” dedi.

Dayanışmanın artarak devam etmesi gerektiğine dikkat çeken Deveci, “Yaşadığımız zorlu süreç bir süre daha devam edecek. Bu konuda duyarlılıklarının devam etmesini istiyoruz. Gün dayanışma ve birlik günü. Ulusal bir felaket yaşıyoruz. Bugün yaralarımız birlikte sarmamız gerekiyor. Bu süreçte herkesin gücü yettiği kadar afetzede vatandaşlarımıza ellerini uzatmasını ve vatandaşlarımıza destek olmasını istiyorum. Gün depremzede vatandaşlarımızla el ele vererek yaralarını sarma günü” diye konuştu.