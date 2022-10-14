Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, emekli astsubaylarla kahvaltı programında bir araya geldi. Atakum için büyük önem taşıyan Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Parkı’nda gerçekleşen buluşmada Başkan Deveci, “Burası sizin eviniz” dedi.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, emekli astsubaylarla kahvaltı programında bir araya geldi. Atakum için büyük önem taşıyan Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Parkı’nda gerçekleşen buluşmada Başkan Deveci, “Burası sizin eviniz” dedi.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ve Atakum Belediye Meclis Üyesi Hasan İpek “17 Ekim Astsubaylar Günü” nedeniyle Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Samsun Şubesi üyeleri ile Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Parkı’nda kahvaltı programında bir araya geldi.

Kamu yararına projeler

TEMAD Samsun İl Başkanı Tanju Arat, Atakum Belediye Meclisi kararıyla Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Parkı’nda asker emeklisi olan subay ve astsubaylara, gazilere, şehit yakınları ile polis emeklilerine uygulanmaya başlanan yüzde 25 indirimle ilgili teşekkür ederek, “Bugün 5-6-7 Kasım tarihlerinde yapacağımız resim ve el sanatları sergimizin davetiyesini başkanımıza takdim ediyorum. Bu serginin gelirinin bir bölümünü şehit ailelerimizi Nevşehir’e tatile gönderebileceğimiz projemizde, bir bölümünü de Lösemili hastalarımızın ilik nakillerinde destek olmak için kullanacağız. Bir sivil toplum kuruluşu olarak yapmamız gereken kamu yararına faaliyetlerdir, biz de buna sonuna kadar devam edeceğiz” diye konuştu.

"Burası sizi eviniz"

Emekli astsubaylara “Burası sizin eviniz” diyen Başkan Deveci ise şu şekilde konuştu:

“Atakum’da yaşayan herkes bizim kardeşimiz, komşumuz. Hele bir de sanatla ilgili olanlara gönlümüz hep açık. Atakum Belediyesi kurumsal iş birliklerine her zaman açık. Silahlı kuvvetlerimizin tarihi, devlet ve millet bilinci konularında çocuklarımızın eğitimi için projeler üretebiliriz."