Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, deprem bölgesinden Atakum’a gelen 4 binin üzerinde aile olduğunu belirterek, “Bu yarayı kapatıncaya kadar insanların ihtiyaçlarını karşılamaya, dayanışmaya devam edelim” dedi.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, deprem bölgesinden Atakum’a gelen 4 binin üzerinde aile olduğunu belirterek, “Bu yarayı kapatıncaya kadar insanların ihtiyaçlarını karşılamaya, dayanışmaya devam edelim” dedi.

Tüm ülkeyi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından dayanışmasıyla tüm ülkeye örnek olan Atakum’a depremzede aileler gelmeye devam ediyor. 4 binin üzerinde ailenin Atakum’da ev ve yurtlara yerleştirildiğini söyleyen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, kentteki depremzedelerin ihtiyaçları için dayanışmanın devam ettiğini söyledi. Başkan Deveci, tüm Samsunluları Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi (PAYMER) ve AtaMarket Gıda Bankası’na desteğe davet etti.

“İhtiyaç listesi günlük yayınlanıyor”

Atakum Belediyesi’nin depremzedeler için başlattığı Kardeş Ev Projesi hakkında bilgi veren Başkan Deveci, “Evi olan Atakumlular, evlerini depremzedelere açmak için bize başvuruyor. Kira ve aboneliklerle ilgili kısımları ev sahipleriyle çözmeye çalışıyoruz. Bir protokol imzalatıyoruz. Daha sonra biz ailenin diğer ihtiyaçlarını takip ediyoruz. Bazı müteahhitlerin satmadıkları veya satmayacakları boş evleri var. Orada eşya ihtiyacı çok. Biri çekyat getiriyor, biri karyola getiriyor. Şu ana dek tıkanmadık ama bu sayı artacaksa sorun yaşayacağımız açık. Bu vesileyle Samsunlulara bir çağrı daha yapayım. Bu yaranın kapanması birden bire olmayacak. O nedenle dayanışma anlayışımızı, yardımlaşmamızı ertelemeyelim. Bu yarayı kapatıncaya kadar insanların ihtiyaçlarını karşılamaya devam edelim. Bu ülke, iki çift çorabı olanın bir çiftini Sakarya’da orduya göndermesiyle kuruldu. O kadar zor şartlarda değiliz ama o anlayışa ihtiyacımız var. Çözüm Merkezimize günde 200-250 civarında depremzedelerin ihtiyaçlarına yönelik çağrı geliyor. Sosyal medya hesaplarımızda da her gün hem deprem bölgesinin hem de Atakum’a gelen depremzedelerin ihtiyaç listesi yayınlıyoruz. Yurttaşlarımız AtaMarket Gıda Bankası’na ve PAYMER’e desteklerini ulaştırabilir” ifadelerini kullandı.