Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakum Belediyesi ve Samsunspor taraftar gruplarının iş birliğiyle başlatılan çiftçi dayanışmasında emek veren gönüllülerle bir araya gelerek, “Müthiş bir şey yaptınız. Bunu ben söylemiyorum, Türkiye sizi konuşuyor” dedi.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakum Belediyesi ve Samsunspor taraftar gruplarının iş birliğiyle başlatılan çiftçi dayanışmasında emek veren gönüllülerle bir araya gelerek, “Müthiş bir şey yaptınız. Bunu ben söylemiyorum, Türkiye sizi konuşuyor” dedi.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Bafra’daki karpuz üreticisine destek olmak amacıyla “Karpuz tarlada kalmasın” sloganıyla Samsunspor taraftar gruplarıyla iş birliğiyle başlatılan kampanyaya dayanışmaya güç verenlerle bir araya geldi. Atakum Belediyesi Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen buluşmaya eski Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık, Atakum Kent Konseyi Genel Sekreteri Şenol Katkat, Atakum Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Nadide Döktür ve çok sayıda taraftar katıldı.

Programda bir teşekkür konuşması gerçekleştiren eski Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık, “Kıdemli bir Samsunspor taraftarı olarak, böyle bir kampanyada bize güvendiğiniz, belediyenin ismini şemsiyesinde, çadırında Forza Samsunspor Grubu’nun arkasında kefil olarak verdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Umarım taraftarlar olarak sizi mahcup etmedik. Bu genç arkadaşlara güvenmenizin semeresini yeni projelerde alacağınıza inanıyorum. Her şey için tekrar çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Sizinle gurur duyuyorum”

Önemli bir dayanışma örneği gösterildiğini ifade eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Siz ne kadar farkındasınız bilmiyorum ama Türkiye sizden bahsediyor. Çok tarihi bir görev yaptık. Fikir babası sevgili Başkan İsmail Uyanık. Sizler herkesin takdir ettiği bir performans gösterdiniz. Samsunspor taraftarı gençler gece gündüz çalıştı, herkes üzerine düşeni yaptı ve üç dört gün içerisinde de karpuz piyasası kendi haline geldi. 4.5 - 5 liradan 2 liraya, 1.80’e ve 1.50’ye kadar düştü. Biz bir şeyi daha hissettirdik. Atatürk’ün Cumhuriyet’i emanet ettiği gençler çok şey yapabilirler. Tarımla ilgili birçok kurumun olduğu yerde çıktınız 3-4 gün içerisinde bir yığın tekelin elinden fiyatları aldınız, karpuz piyasasını dengelediniz. Müthiş bir şey yaptınız. Bunu ben söylemiyorum, Türkiye sizi konuşuyor. Kendinizle gurur duyabilirsiniz. Ben sizinle gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

“Gençlerin yanındayız”

Atakum Belediyesi’nin her zaman gençlerin yanında olduğunu kaydeden Başkan Deveci şöyle tamamladı: “Sadece Samsunspor taraftarıyla sınırlı kalmasın, buna benzer Samsun’un tüm sosyal sorumluluk projelerinde birlikte olalım. Sizler, gençliğinizin verdiği dinamizmi bu kente gösterebilirsiniz. Samsunspor’u Süper Lig’e taşırken oradaki enerjiniz ve dayanışmanızla birlikte toplumun başka alanlarındaki sorunlarla da dayanışmamızı gösterelim. Sevgili Başkanım İsmail Uyanık siz o lakabı durduk yerde almadınız. Samsunspor’un efsane başkanısınız, bu gençler de sizin yanınızdalar. Sizin sırtınız yere gelmez. Gençlerimizin yolu açık olsun. Samsunspor da güzel başladı, onların da yolu açık olsun.”