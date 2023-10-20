Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, muhtarların mahallelerin kalkınmasında önemli olduğunu ifade ederek, “Muhtarlarımızın varlığı, mahallelerinin ve dolayısıyla Atakum’un her gün daha da gelişip güzelleşmesinde büyük bir rol oynuyor” dedi.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladı. Başkan Deveci, muhtarların kent için değerli katkısını vurgularken kadın muhtar sayısının artması gerektiğini söyledi. Başkan Deveci 2012 yılında çıkarılan ve 2014 seçimleriyle birlikte yürürlüğe girerek köylerin mahalleye dönüşmesine neden olan Büyükşehir Yasasıyla ilgili de eleştirilerde bulunarak, “Uygulamada yaşanan sorunlar dikkate alınarak 2020 yılında yasada yeni düzenlemeler yapıldı ancak görüyoruz ki bu yasanın daha demokratik ve etkin bir şekilde çalışabilmesi için bazı düzenlemelerin genişletilmesine hala ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

Demokrasinin yerel olarak kurumsallaşması anlamında muhtarlık sisteminin büyük katkıları olduğunu söyleyen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Mahallenizin kalkınmasında, sorunlarının çözümünde ve vatandaşlarımızla kurduğumuz bağda muhtarlarımızın özverili çalışmaları çok değerli. Muhtarlarımızın görevini, sadece bir sorumluluk olarak değil, aynı zamanda bir sevgi, şefkat ve özveriyle yerine getirdiğini biliyorum. Muhtarlarımızın varlığı, mahallelerinin ve dolayısıyla Atakum’un her gün daha da gelişip güzelleşmesinde büyük bir rol oynuyor. Bu gelişme sadece fiziki olarak değil, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel olarak da fark ediliyor. Kentimizde ilk defa kurduğumuz Muhtarlar Meclisi ile belediye-muhtar iş birliği sayesinde de mahallelerimize belediye hizmetlerimizi daha etkin ulaştırıyoruz. Önemli katkıları için her bir muhtarımıza yürekten teşekkür ediyor, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.

Başkan Deveci, Türkiye’de 50 bin 285 muhtar olduğunu ancak yalnızca bin 134 kadın muhtarın görev aldığını belirterek, “Samsun’da ise 1252 mahalle 19 kadın, Atakum’da da 56 mahallemizde 3 kadın muhtarımız görev yapmaktadır. Kadınlar, toplumun yarısını oluşturuyor. Temsilde adaleti sağlamak ve eşit, adil bir toplum yapısı oluşturmak için kadınların daha fazla siyasete dahil olmaları gerekiyor. Eğitimden sağlığa, çevre düzenlemelerinden sosyal hizmetlere kadar birçok alanda kadınlarımızın perspektifi, farklı ve değerli bir bakış açısı sunacaktır. Bu nedenle, kadın muhtar adaylarını desteklemeli ve yerel yönetimlerimizde daha fazla kadın temsilcisine ihtiyaç duyduğumuzu unutmamalıyız. Birlikte çalışarak, daha güçlü ve eşitlikçi bir toplum inşa edebiliriz” şeklinde konuştu.

2012 yılında çıkarılan ve 2014 seçimleriyle birlikte yürürlüğe girerek köylerin mahalleye dönüşmesine neden olan Büyükşehir Yasası ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Deveci, yasanın yerel yönetimler üzerinde oluşturduğu etkilere de değindi. Başkan Deveci şunları söyledi:

“Köylerin mahalleye dönüşmesi, ilçe belediyelerinin hizmet yükünü artırdı. Bu da kamu hizmetlerini sunmak için daha fazla kaynak ve personel gerektirdi. Daha büyük bir hizmet alanı ve daha fazla hizmet gereksinimi oluşurken belediyeler yeterli fonlara, bütçeye ve kaynaklara erişim sağlayamadı. Diğer yandan yönetim ve koordinasyon zorlukları da yaşandı. Yasayla birlikte köylerden kente göç artarken, köylerde sürdürülen tarım faaliyetlerine de olumsuz etki etti. Demokrasi ve katılım, sosyokültürel yapılara da etki eden ilgili yasa ilçe belediyelerine çok önemli sorumluluklar yüklemektedir. Uygulamada yaşanan sorunlar dikkate alınarak 2020 yılında yasada yeni düzenlemeler yapıldı ancak görüyoruz ki bu yasanın daha demokratik ve etkin bir şekilde çalışabilmesi için bazı düzenlemelerin genişletilmesine hala ihtiyaç var.”