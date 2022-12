Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği Başkanı Şafak Erel ve yönetimi, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk’ü ziyaret etti. Başkan Demirtaş ziyarette yaptığı konuşmada MHP’nin hem ülke için hemde Kdz. Ereğli’nin menfaatleri neyi gerektiriyorsa orada olacağını ifade etti.

Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği Başkanı Şafak Erel, Başkan Yardımcısı Vedat Kılıç, Genel Sekreter Haydar Yağız ve Mali Sekreter İlknur Turt ile birlikte MHP Kdz. Ereğli ilçe teşkilatını ziyaret etti. Ziyarette EGD Yöneticileri Başkan Demirtürk ve yönetim kurulu üyeleri ile ülke ve bölge gündemine ilişkin konularda istişarelerde bulundu. Başkan Demirtürk ziyarete ilişkin olarak yaptığı açıklamada “Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği Başkan ve yöneticilerine MHP’ye yapmış oldukları ziyaretten dolayı çok teşekkür ediyorum. MHP’nin duruşu belli, yolu belli, milletin menfaatleri ne ise biz o noktada yürüyoruz. Siyasetimizi genel merkezimizin çizdiği yönde yapıyoruz. Biz Zonguldak iline bağlı bir ilçeyiz. Kdz. Ereğli’nin menfaatleri neyi gerektiriyorsa, her doğruyu her yerde söylüyoruz. Her doğru her yerde söylenmez densede, ben gördüğüm her doğruyu her zaman söylerim. Ereğli’nin menfaatleri ile ilgili MHP’ye düşen bir pay varsa, biz her zaman Kdz. Ereğli halkının yanında olacağız. Halkın menfaatleri neyi gerektiriyorsa, biz halkımızla yürümeye devam edeceğiz.” Dedi.

Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği Başkanı Şafak Erel’de konuşmasında MHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk’ün her zaman Ereğli milliyetçisi olduğunu gördüklerini ve bunu desteklediklerini söyledi. Başkan Erel, Kdz. Ereğli’nin menfaatleri noktasında her zaman birlikte hareket etmeye hazır olduklarını vurguladı.

Ziyaret toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.