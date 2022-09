İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İLKEM Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek öğrencilerine soru bankası seti hediye etti. Demirtaş, sınavda ilk dereceye giren öğrencilere de sürpriz hediyeler verileceğini söyledi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle İLKEM Eğitim Merkezi şubelerini ziyaret ederek öğrencilere soru bankası seti bulunan çantaları hediye etti. İlköğretim Haftası nedeniyle İlkadım ilçesinde bulunan eğitim yuvalarını ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerin yeni eğitim yılını kutlayan Başkan Demirtaş, ziyaretine İlkadım Eğitim Merkezi (İLKEM) kurumları ile devam etti. Ekonomik yönden gençlere eğitimde fırsat eşitliği sunan İLKEM şubelerini tek tek ziyaret eden Başkan Demirtaş ilk olarak Kılıçdede, Kadifekale, Derebahçe, Yaşardoğu merkezlerini ziyaret ederek öğrencilerin yeni eğitim yılını kutladı ve başarılar diledi.

“Biz sizlere güveniyoruz"

Gençlere ve eğitime önem verdiğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Sizler gelişmiş Türkiye’nin gelecekteki yöneticileri olarak karşımızda duruyorsunuz. Biz her zaman ’gelecek sizlerin ellerinde yükselecek’ diyoruz. Çünkü biz sizlere güveniyoruz ve inanıyoruz. Bu yüzden siz değerli kardeşlerimizin bedensel, zihinsel ve kişisel gelişimleriniz için İlkadım Belediyesi olarak her zaman yanınızda olacağız ve sizlere her türlü yardım ve desteği sağlayacağız. Sürpriz bir ziyaretle idareciler ve öğretmenlerinizle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduk. Talep ve önerilerini dinledik. Bu YKS soru bankası seti dağıtımımızın da bir öğrenci kardeşimin talebi doğrultusunda oldu. Çok verimli ve keyifli vakitler geçirdiğim genç kardeşlerimiz ile yaptığımız sohbetler sırasında çok güzel fikirler geliyor. Buradan bu sene dereceye giren öğrencilerimizi ödüllendireceğimizin sözünü de veriyorum. Hepinize başarılar ve zihin açıklığı diliyorum" diye konuştu.