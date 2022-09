İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, yeni evlenecek genç çiftin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak destek oldu.

Reşadiye Mahallesi Çaykara Sokak’ta ikamet eden ve evlilik yolunda ilk adımı atan genç çiftin yuva hayallerine İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş yardım elini uzattı. Sosyal medya aracılığı ile Başkan Demirtaş’a ulaşan genç çiftin çağrısına aynı gün içerisinde ekipleri yönlendirmesinin ardından Sosyal Yardım Müdürlüğü ile koordineli çalışan Kadın Koordinasyon Merkezi harekete geçti. Çaykara Sokak’taki evde gerekli tespitler ve incelemeler sonrası genç çiftin evinin iç ve dış cephe boyaması yapıldı. Boyama ve tadilat işlemleri sonrası Kadın Koordinasyon Merkezi Fahri Başkanı Lütfiye Demirtaş genç çifte yatak odasından oturma grubuna, perdeden halıya, beyaz eşyadan mutfak eşyalarına varan tüm ev eşyalarıyla evi tepeden tırnağa kadar eşya ile donattı.

“Günü değil ihtiyacı ortadan kaldırıyoruz”

İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi insanlarımızın her türlü sorununa elimizde imkanlar ölçüsünde yardım olmaya çalıştığını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İhtiyaç sahibi genç çiftimize düğün kıyafetleri hem de eşya yardımında bulunduk. Bir şehrin güvenilen idarecisi olmak adına halkımız bizleri şehrül-emin olarak görmekte. Biz de hayırseverlerimizin bizlere bağışladıkları yardımı gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Her insanla eşit dayanışma anlayışıyla günü kurtarmaya yönelik değil, ihtiyacı ortadan kaldırmaya yönelik hizmet ediyoruz. Duyarlı vatandaşların belediyeye verdiği eşyaları bizden talepte bulunan vatandaşlarımızın evlerine kadar ulaştırıyoruz. Daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak ve onların yüzlerini güldürmek için bize yardımcı olmak isteyen vatandaşlarımız İlkadım Belediyemize bildirerek veya telefonla bize ulaşıp destekte bulunabilir. Vatandaşlarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Biz sadece bugün değil her gün onlarlayız, onların yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz" dedi.