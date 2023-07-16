Samsun’un İlkadım Belediyesinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı çerçevesinde sergilediği ‘Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yağlı Boya Resim Sergisi’ vatandaşların beğenisini topladı. Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Türk milletini kimsenin esaret altına alamayacağını söyledi.

Cumhuriyet Meydanı’nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı çereçesinde sergilenen, Ressam Prof. Dr. Metin Eker tarafından 25 tuval kağıdı üzerine yağlı boya ile darbe girişimi sırasında önemli gördüğü anları resmettiği sergiyi, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı 27. 28. Dönem AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkanlı Osman Kandıra ve çok sayıda vatandaş ziyaret etti. 15 Temmuz darbe girişiminin unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğinin altını çizen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “15 Temmuz 2016 darbe girişiminin 7’nci yıldönümünü ilimizde çeşitli etkinliklerle kutluyoruz. Bu sergide yer alan eserler Çanakkale, Dumlupınar ve Büyük Taarruz gibi zaferlerin ruhunu yansıttığını görüyoruz. Türk milletini hiç kimse esaret altına alamaz. 15 Temmuz ruhunu ve mücadelesini anlatan bir resim sergisiyle o günleri unutmamak, unutturmamak ve gelecek kuşaklara da aktarmak adına bu sergiyi halkımızın hizmetine açtık” dedi.