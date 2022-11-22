İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Şiddete karşı her koldan mücadele etmek durumundayız. Şüphesiz ki kadına yönelik şiddet yalnızca kadına değil aynı zamanda topluma zarar vermektedir" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Şiddete karşı her koldan mücadele etmek durumundayız. Şüphesiz ki kadına yönelik şiddet yalnızca kadına değil aynı zamanda topluma zarar vermektedir" dedi.

İlkadım Belediyesi kurum içi hizmet seminerlerine bir yenisi daha ekledi. Belediyede hizmet veren erkek personellerin katılım sağladığı seminerde şiddete maruz kalanların ve tanıklarının başvurabileceği yerler ve uygulamalar hakkında bilgiler verildi. Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İlkadım Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede” konulu eğitim semineri belediye Çok Amaçlı Salon’da gerçekleşti. Sadece erkek personelin katıldığı seminerde Sosyal Çalışmacı Gamze Kanber ve Fatma Zehra Şahin birer konuşma yaptı.

“Şiddettin her türlüsüne karşıyız”

Bugüne kadar kadına yönelik şiddet konusunda çok farklı eylem ve etkinliklerin yapıldığına dikkat çeken İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise “Son yıllarda bildiğim kadarıyla şiddet konusunda erkekleri bilinçlendirmeye yönelik bir seminer ilk kez belediyemiz de yapılıyor. Bu konuda biz de destek verdik. Şiddete karşı her koldan mücadele etmek durumundayız. Zaten İlkadım Belediyesi olarak kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık konusunda çok önemli çalışmalarımız var. Yapılan araştırmalara göre, ülkemizde her 10 kadından 4’ü şiddete maruz kalmaktadır. Şüphesiz ki kadına yönelik şiddet yalnızca kadına değil aynı zamanda topluma zarar vermektedir. Ülkemizde insan haklarının, eşitliğin ve hukukun üstünlüğünün sağlanabilmesi için kadına yönelik ayrımcılığın şiddetin durdurulması gerekmektedir” şeklinde konuştu.