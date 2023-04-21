İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, " Pandemi sebebiyle hemşehrilerimizle buluşamıyorduk. Nihayet, pandemi günlerini de geride bıraktık. Rabbim, tüm dünyada yüzlerin güldüğü, çocukların mutlu olduğu, barışın ve huzurun hakim olduğu, rızkımızın bereketlendiği ve sıhhatimizin daim olduğu bir bayram geçirmemizi nasip eylesin" dedi.

Ramazan Bayramın ilk günü İlkadım Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen bayramlaşma programına siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Demirtaş programda konuklarıyla tek tek bayramlaşarak sohbet etti. Bayramlaşmak için büyüklerden önce kuyrukta yerini alan çocuklar bayramın ilk harçlığını Başkan Demirtaş’tan almanın sevincini yaşadı.

“Pandemi günlerinin geride kaldığı bir bayramlaşma”

Herkesin Ramazan Bayramını en kalbi duygularıyla kutlayarak paylaşmanın, birlik ve beraberlik içerisinde olmanın önemine vurgu yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “On bir ayın sultanı Ramazan Ayı’nı geride bırakarak bayrama kavuştuk. Bizleri Ramazan Bayramı’na kavuşturan Rabbimize şükürler olsun. Bayramlar; birlik olmanın, yakınlaşmanın, paylaşmanın ve gönülden buluşmaların en güzel yaşandığı günlerdir. Pandemi sebebiyle hemşehrilerimizle buluşamıyorduk. Nihayet, pandemi günlerini de geride bıraktık.Rabbim, tüm dünyada yüzlerin güldüğü, çocukların mutlu olduğu, barışın ve huzurun hakim olduğu, rızkımızın bereketlendiği ve sıhhatimizin daim olduğu bir bayram geçirmemizi nasip eylesin.Bu duygu ve düşüncelerle başta İlkadımlı hemşehrilerim olmak üzere Türk İslam Aleminin Ramazan Bayramını yürekten tebrik ediyor, Yüce Allah’tan bir sonraki bayrama hep birlikte kavuşmamızı niyaz ediyorum” diye konuştu.