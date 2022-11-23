24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel düzenlenen yemek programında konuşan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bizler beraber, huzurlu ve mutlu oldukça, gelecek nesillerimiz de huzurlu, mutlu ve başarılı olacaktır. Her biriniz karanlığı aydınlatan birer ışıksınız” dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel düzenlenen yemek programında konuşan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bizler beraber, huzurlu ve mutlu oldukça, gelecek nesillerimiz de huzurlu, mutlu ve başarılı olacaktır. Her biriniz karanlığı aydınlatan birer ışıksınız” dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla belediye bünyesinde görev yapan öğretmenleri birlik ve beraberlik yemeğinde buluşturdu. İlkadım ilçesindeki bulunan bir kafede düzenlen programda Başkan Demirtaş masaları tek tek gezerek öğretmenelere karanfil dağıttı.

“Karanlığı aydınlatan birer ışıksınız”

Yaklaşık 170 öğretmenin katılımında düzenlenen programda konuşan Başkan Demirtaş, eğitim camiasının temel taşı olan öğretmenlerimizle, öğretmenler günü öncesinde hep birlikte olabilmek amacıyla bu programı organize ettiğini ifade ederek, "Şu an burada sizlerle birlikte olabilmekten dolayı duyduğum memnuniyeti ifade edecek kelime bulamıyorum. Davetimizi kırmayıp geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Her biriniz karanlığı aydınlatan birer ışıksınız” diye konuştu.

“Sizlerle birlikte yeni nesilleri geleceğe hazırlıyoruz”

Yeni nesillerin geleceğe hazırlanmasının önemine değinen Başkan Demirtaş, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Öğretmenler, cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister’ hedefi doğrultusunda hep beraber başrolde sizler olmak üzere yeni nesillerimizi geleceğe hazırlama noktasında eğitime olan katkı ve desteklerimizi arttırarak devam ettireceğiz. Bizler; beraber, huzurlu ve mutlu oldukça, gelecek nesillerimiz de huzurlu, mutlu ve başarılı olacaktır” şeklinde konuştu.

İlkadım Halk Eğitim Müdürü Murat Yalçınkaya’da Başkan Demirtaş’a kendilerini böyle bir programda ağırladığı için teşekkür ederek, "Bugün fedakarca çalışan ve etrafına ışık saçan kahramanların günü. Şehit olan, vefat eden öğretmenlerimizi saygı, minnetle anıyorum. Bu şehirde görev yapan öğretmen arkadaşlarıma göstermiş oldukları çabadan ve samimiyetten dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Program günün anısına çekilen toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.