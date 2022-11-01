Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, Vesile Dikmen Ilkokulu’nun düzenlediği ‘Çocuğumla Beraber Okuyoruz’ etkinliğine katılarak kitap okudu.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, Vesile Dikmen Ilkokulu’nun düzenlediği ‘Çocuğumla Beraber Okuyoruz’ etkinliğine katılarak kitap okudu.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş Gülüç Vesile Dikmen İlkokulu’nda düzenlenen ‘Çocuğumla beraber okuyorum’ kitap okuma etkinliğine katıldı. Okul Müdürü Burak Turgut ve öğrencilerle birlikte kitap okuyan Demirtaş, okuma alışkanlığı kazanan çocukların hayatta daha başarılı olacaklarını savundu. Kitap okumanın önemine değinen Demirtaş “Vesile Dikmen Ilkokulu’nun düzenlediği ‘Çocuğumla Beraber Okuyoruz’ etkinliği çerçevesinde gençlerimiz ve vatandaşlarımız arasında, kitap okuma alışkanlığı farkındalığını oluşturmak amacıyla Okul Müdürümüz Burak Turgut, öğretmenlerimiz Sema Nur Tetik, Yasin Gülsoy ve çocuklarımız ile birlikte kitap okuma etkinliğine katılım sağladık. Kitap okumak özellikle çocuklarımızın bilgi birikimini artırması açısından büyük önem taşıyor. Çocuklarımızın özellikle bu çağda bilgisayar ve telefonlardan uzak tutup kitap okuduklarında hayatta daha başarılı bireyler olacaktır. Bu anlamda okul yöneticilerimiz, okul aile birliği ve öğretmenlerimizi kutluyorum. Tüm öğrencilerimize de daha fazla kitap okumaları tavsiyesinde bulunuyorum” dedi.