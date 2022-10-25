İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Kaynağında ayrışan atıkları milli ekonomiye kazandırıyoruz" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Kaynağında ayrışan atıkları milli ekonomiye kazandırıyoruz" dedi.

’Sıfır Atık’ seferberliğine ilk olarak belediye hizmet binası içerisinde yaptığı revizyonlarla uyum sağlayan İlkadım Belediyesi, kısa sürede ‘Sıfır Atık’ anlayışıyla, israfın önüne geçmek ve çevre duyarlılığına olan bilincin artırılması için yürüttüğü Atık Toplama Merkezi (ATOM) otobüsü ile öncü olmayı başardı. İlçe sakinlerinden de tam destek alan proje için araç filosuna bir yenisi daha eklendi. Bu kapsamda her mahallede haftanın belirli günleri mobil atık toplama belirli bir program doğrultusunda mahalleleri geziyor. Mobil atık aracına atıklarını getiren vatandaşlar biriktirdiği geri dönüşebilen materyalleri kilogram ya da litre başına TL karşılığı ücretini anında alıyor.

“Yeni araçları hizmete sunuyoruz”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş yaptığı açıklamada, "Atıkları kaynağında ayrıştırmayı hedeflenen projede mahalle muhtarları ile belirlenen atık getirme noktalarında görev yapmak üzere tek araçla başlattığımız uygulamaya bir yenisini eklediğimiz ATOM otobüsünün yanı sıra 1 adet acil müdahale aracı ve 1 adet denetim aracını vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. ATOM aracımız vatandaşlarımızın biriktirmiş oldukları atıkları nakitte çevirirken, konutlarda oluşan kâğıt-karton, plastik, metal, cam ambalaj atıkları, atık pil, elektrikli-elektronik atık ve bitkisel atık yağları ise Alo Atık hattını arayan vatandaşlarımızda ise ekiplerimiz bir bedel ödemeden ücretsiz bir şekilde geri dönüşüme kazandırıyor. Böylece atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım faaliyetlerinin doğru bir akış ile sürdürülmesine katkı sağlanıyor" dedi.

“Halkımızın yoğun ilgisini çeşitli sürprizlerle destekleyeceğiz”

Geri dönüşümde atık toplama işini kaynağından toplanıp milli ekonomiye kazandırmak noktasında Güzeldere Mahallesi’nde inşası tamamlanan Karadeniz’de tek olan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ni kullanarak ’Sıfır Atık Projesi’ne belediye olarak destek verdiklerini anlatan Başkan Demirtaş, ”Çevre kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunmak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir İlkadım bırakmak için çalışmaya devam ediyoruz. Seyyar atık getirme merkezleri de bu hedeflerimize destek olacak ve daha fazla vatandaşımızın geri dönüşüme katılmasını sağlayacak önemli bir uygulama. Hemşehrilerimizin teveccühü ve artan ilgisi ile projemiz genişleyerek büyüyecek ve gelecekte bu kampanya çerçevesinde ses getirecek sürprizlerimiz olacak. Tüm vatandaşlarımızda destek bekliyoruz" diye konuştu.