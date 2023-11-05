İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ilçedeki yenileme sürecini başarılı bir şekilde yürüttüklerini belirterek, “Merkez ve kırsal yaşam alanlarındaki ulaşım ağının yüksek bir kaliteye ulaşması için ekiplerimiz 7 gün 24 saat mesai yapıyor. İlçemizin yol ağının kalitesini artırmak bizim temel hedefimizdir” dedi.

İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2023 yılı yatırım programında yer alan yolların düzenlenmesi ve iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. İlkadım’da bir yandan yeni yollar açarken, diğer taraftan da mevcut yolların kalitesini artırmaya devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ataköy (Badırlı) Mahallesi’nde yeni yolları ulaşım ağına ekliyor.

İlçenin her köşesinde büyük bir hızla kalıcı ve sürdürülebilir işler yaptıklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Amacımız, ilçemizin her noktasında hemşerilerimizin daha rahat ve güvenli bir şekilde yaşamını sürdürmesidir. İlçemizin ulaşım konforunu ve kalitesini arttırmak içinde imar yollarının açılmasından sıcak asfalt sermeye, sathi kaplamadan taş duvar ve perde duvar çalışmalarına, kaldırım yenilemeden çevre düzenlemesine kadar her alanda aktif ve dinamik bir çalışma anlayışıyla vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. İlçemizin yol ağının kalitesini artırmak bizim temel hedefimizdir. Bir yandan bozulan ve deforme olan yollarımızı baştan aşağıya yenilerken, diğer taraftan yeni yollar açarak ulaşım ağımızı hem genişletiyoruz hem de araç trafiğini rahatlatıyoruz. Hava şartlarının iyi olmasını fırsat bilerek kış ayına kadar tüm çalışmalarımızı toparlayarak yollarımızı kış ayına hazırlamaya çalışıyoruz. Belediye olarak bir yandan şehrimizin inşa ve imar sürecine tüm imkânlarımızla destek verirken, diğer taraftan yol yatırımları ve diğer hizmetlerimizle kendi bölgemizdeki yenilenme sürecini de başarıyla sürdürmekteyiz. Verilen tüm görevleri eksiksiz bir şekilde yaparak ilçemizin tüm cadde ve sokaklarında çalışan mesai arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum ve çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.