Kendisini ziyaret eden CHP milletvekillerine projelerini anlatan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Şehrül emin olarak gerçekleştirmiş olduğumuz yatırımlarla ve devam eden projelerimizle ilçemizi marka bir şehir haline getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kendisini ziyaret eden CHP milletvekillerine projelerini anlatan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Şehrül emin olarak gerçekleştirmiş olduğumuz yatırımlarla ve devam eden projelerimizle ilçemizi marka bir şehir haline getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP Samsun Milletvekilleri Neslihan Hancıoğlu, Kemal Zeybek ve CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette CHP’li milletvekillerine Ataocağı (Büyükler Kreşi), Şefkat Evi, Refakatçi Evi, Kadın Sığınma Evi, Kalkancı Yaşam Alanı, Geri Dönüşüm, Sıfır Atık ve Atık Toplama Merkezi (ATOM) otobüsü gibi projeleri hakkında bilgiler aktaran Başkan Necattin Demirtaş, “İlçemize yatırım ve hizmet yolunda kapısını çaldığımız her milletvekilimiz bizim için elinden geleni yapıyor. Değerli milletvekillerimiz, ziyaretleri ile bizleri mutlu ettiler. Biz de bu fırsatı değerlendirdik belediye çalışmalarımız hakkında bilgi verdik. Şehrül emin olarak gerçekleştirmiş olduğumuz yatırımlarla ve devam eden projelerimizle ilçemizi marka bir şehir haline getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Halkın mümtaz temsilcileri olan vekillerimize şehrimize ve ilçemize yatırım noktasında verdikleri destek ve katkılarında ötürü hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Yanınızdayız”

Milletvekili Kadim Durmaz ise “Kurtuluşun şehri Samsun’da, büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün attığı ilk adımdan ismini alan ilçede Başkan Demirtaş’ın hayata geçireceği projelerin başarılı olacağına düşünüyorum. İlkadım size emanet. Bu ikinci döneminizde de çok başarılı bir süreç geçireceğinize, bir fark oluşturacağına tüm kalbimle inanıyorum. Ben de üzerime düşen ne varsa yapmaya hazırım. Deneyim, tecrübe ve birikim aklın öğretmenidir. Zor zamanlarda yol gösterici olur. Deneyim, tecrübe ve birikim sizde var zaten. Belediye başkanlığı kolay bir görev değil ancak sizin bu görevi layıkıyla ve başarıyla yerine getireceğinize inancımız tam. Türkiye’nin dürüst siyasetçilere ihtiyacı var. Yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, şehrin simgesi olan “Onur Anıtı” heykelini milletvekillerine hediye etti.