Belediye personeline iftar veren veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ilçeye kalıcı eserler kazandırmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Derebahçe Sosyal Tesislerinde gerçekleşen iftar yemeğinde Başkan Demirtaş, masaları tek tek gezerek personel ve aileleriyle yakından ilgilendi. Ezanın okunmasıyla iftarlar açıldı. Yemek sonunda edilen duaların ardından söz alan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, vatandaşa sunulan hizmetler için özveriyle çalışan personeli kutladı. Belediyeciliğin fedakarlık ve özveri isteyen önemli bir hizmet olduğunu söyleyen Başkan Demirtaş, “Biz büyük bir aileyiz. Vatandaşlarımıza hizmet noktasında yaptığımız çalışmaların gerçekleşmesinde ve yürütülmesinde hepinizin önemli katkıları var. Bu nedenle siz değerli mesai arkadaşlarımızı kutluyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hemşehrilerimize en güzel hizmetleri ulaştırmak için azami gayreti göstereceğinize olan inancımın tamdır” dedi.