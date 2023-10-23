Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Hayır Çarşısı’nın ruhunda iyilik, özünde insan var. Amacımız ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak” dedi.

İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü’nün çalışmalarına destek veren Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş ve ekibi, ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzatıyor. Kadın Koordinasyon Merkezi, Hayır Çarşısı ile ihtiyaç sahiplerine beyaz eşyadan mobilya ve giysiye kadar destek sağlıyor.

“Ruhunda iyilik, özünde insan var”

Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında yürüttükleri çalışmalar ve projelerle ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya ve yüzlerini güldürmeye devam ettiklerini kaydeden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Belediye başkanlığım süresince kentimize halkımıza hizmet etme gayesinde olduk. Bu manada ‘Hayır Çarşısı’ dokusu ve ruhu ile ayrı bir yere sahip. Hayır Çarşısı’nın ruhunda iyilik, özünde insan var. Başkalarının iyiliği için çalışan gönüllüler ve paylaştıkça artan mutluluk var. Amacımız, İlkadım’da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza daha güzel bir hayat sürmelerinde destek olmak” diye konuştu.

Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş ise “Hayır Çarşımızda tamamen gönüllük esası ile çalışana arkadaşlarımızla başlayan bu iyilik seferberliği güvenle çok büyüdü. Kapasitesi büyük depomuzla hayırseverlerden aldığımız, fazla olan veya ihtiyaç kalmayan eşyaları âtıl olmaktan kurtararak yeniden ekonomiye kazandırıyoruz. Hayır Çarşımızda reyon reyon ayrılan ürünler arasında ütüden beyaz eşyaya, mutfak araç gereçlerinden halıya, mobilyalardan müzik setine kadar bir ev için gereken her şeyi bulmak mümkün” şeklinde konuştu.