İlkadım Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından meslek edindirme kursundaki kursiyerlere sıfır atık, çevre, ambalaj atıkları, geri dönüşüm ve “Getir Atığını Al Harçlığını Projesi" hakkında eğitim semineri verildi.

İlkadım Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından meslek edindirme kursundaki kursiyerlere sıfır atık, çevre, ambalaj atıkları, geri dönüşüm ve “Getir Atığını Al Harçlığını Projesi" hakkında eğitim semineri verildi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü personelleri yüksek çevre mühendisi Şafak İçel ve Gülgün Şenol Yıldıray Çınar, Kılıçdede, İlkadım Kültür Merkezi’nde ve Derebahçe Sosyal Tesislerindeki çeşitli dallarda eğitim alan kursiyerlere sıfır atık, çevre, ambalaj atıkları, geri dönüşüm konuları ve geri dönüşümde bireylerin bu konuda üzerine düşen sorumluluklar konusunda bilgiler verdi. Seminerde ayrıca geri dönüşebilen katı atıkların özelliklerine göre ayrıştırılarak israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılması için İlkadım Belediyesi tarafından başlatılan “Getir Atığını Al Harçlığını Projesi” hakkında da bilgi verildi.

Çevre bilincinin oluşmasında bireylerin etkin rol oynadığını ve geri dönüşümün önemini örnekle anlatan personeller, atıkların yeniden kazandırılması ile 1 ton geri kazanılmış kâğıt-karton ambalaj atıkları ile 17 tane yetişkin ağacı kesilmesini önlediğini, geri dönüştürülen 1 ton cam atık ile 100 LT benzin tasarrufu sağlandığını, sadece 1 metal içecek kutusunun geri dönüşümünden elde edilen enerji ile 100 watt’lık bir ampulün 20 saat çalıştığını, plastik maddelerin geri dönüşümünden tekstil ürünleri, atık su boruları ve marley gibi malzemeler üretildiği hakkında kursiyerlere bilgileri aktardı.

“Halkımızdan destek bekliyoruz”

Geri dönüşümün gelecek için çok önemli bir husus olduğuna değinen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Getir Atığını Al Harçlığı Projesi çerçevesinde 7’den 70’e herkesin çalışmalara katkılarını çok önemsiyoruz. Daha yaşanılabilir bir dünya, temiz bir çevre için her birimize büyük sorumluluklar düşüyor. Çevre ve iklim konusunda dünyamızın çok önemli problemleri var. Attığımız her çöp belki kullanılabilecek, geri dönüşüm olarak kazandırılabilecekken çevremizi kirletiyor. İşte ’Sıfır Atık’ adı altında ilçemizde hizmet veren Atık Toplama Merkezi (ATOM) otobüsü ile atık malzemelerin geri dönüşüme kazandırarak hem çevreye hem milli ekonomiye hem de vatandaşlarımızın gelirlerine ek katkı sunuyoruz. Bu kapsamda belediyemizin gerçekleştirdiği çalışmalara tüm halkımızdan destek bekliyoruz” dedi.