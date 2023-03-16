İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ve İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy tarafından imzalanan iş birliği protokolüyle "İlkadım’dan Maraş’a Bilim Yolculuğu" projesi çerçevesinde deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta kurulacak bilim atölyelerinde katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılması, bilim ve teknolojinin toplum arasındaki etkileşiminin arttırılması hedefleniyor.

"Bilim Her Yerde Özel Çağrı" programı kapsamında paydaşları İlkadım Belediyesi ve İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olan proje ile Milli Eğitime bağlı faaliyet gösteren okul ve kurumlarda okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise seviyesinde eğitim gören öğrencilerin rehber öğretmenleriyle birlikte katılım göstereceği “İlkadım’dan Maraş’a Bilim Yolculuğu” projesi karşılıklı atılan imzalarla hayata geçiyor. 2 ile 4 Mayıs tarihleri arasında uygulama alanı Kahramanmaraş İl Merkezi Konteyner Kent Alanında yapılacak etkinliklerde bilim atölyelerin kurulumu ve atölyelerle deprem bölgesinde yaşayan toplumun yaşama uyum sürecinin destekleneceği ön protokol başkanlık makamında İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy tarafında imzalandı.

“Deprem bölgelerine uygulamalı bilim atölyeleri”

İmza sonrası proje hakkında açıklama yapan İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy, ”6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremden doğrudan etkilenen 11 ilimize yönelik, bilimsel atölye ve etkinlik yapmayı hedefleyen projelerin destekleneceği yeni bir çağrı oluşturuldu. Bu çağrıda önerilebilecek uygulamalı proje etkinlikleri ve atölyelerle deprem bölgesinde yaşayan toplumun yaşama uyum sürecinin desteklenmesi hedeflenmektedir. Proje paydaşımız olan İlkadım Belediyesi ile 2 yıllık bir işbirliğini imza altına aldık. Eğitime öğretime ve projemize verdiği katkı ve desteklerden ötürü İlkadım Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Gençlerimizi doğru imkanlarla buluşturmak istiyoruz”

Bilimden sanata, kültürden spora ve daha birçok alanda ilçemizi marka haline getirmek için var gücüyle çalıştıklarını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ”Bana anlatırsan unuturum, bana gösterirsen hatırlarım, beni dahil edersen anlarım. Sanırım eğitim öğretim faaliyetlerinde rehber edinmemiz gereken bakış açısı bu olmalıdır. Çocuklar öğretmenlerin defterlere not tutturdukları bilgileri sınavdan sınava ezberlemeye mahkum edilen robotik canlılar olmamalılar. Bir bitkinin yaptığı fotosentez anlatırken deftere yazarak değil toprağı kazarak, dokunarak, yaşayarak öğretmeliyiz. Bu manada imza altına alınan bu işbirliğinde yegane amacımız gençlerimizi doğru imkanlarla buluşturmak” ifadelerine yer verdi.