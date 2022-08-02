SAMSUN (İHA) – Semt pazarı esnafı ile bir araya gelen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, esnafın ilçenin temel taşı olduğunu söyledi.

SAMSUN (İHA) – Semt pazarı esnafı ile bir araya gelen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, esnafın ilçenin temel taşı olduğunu söyledi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ilçede hayat bulan yeni pazar yerlerini ziyaret etti. Derebahçe Pazarı esnafıyla tek tek sohbet eden Başkan Demirtaş, meyve ile sebzelerin nereden geldiği ve fiyatları hakkında bilgi aldı.

Pazar yerinde esnafın ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Demirtaş, pazarcı esnafına hayırlı işler dileyerek talep ve istekleri birinci ağızdan dinledi. İlçe halkının ihtiyaçları doğrultusunda hareket ederek hayat şartlarını daha da iyileştirmek yoğun tempo ile çalıştıklarını altını çizen Başkan Demirtaş, “Allah tüm esnafımıza hayırlı kazançlar nasip etsin. Tabi birtakım sıkıntıları var, onları dile getirdiler. Bugün Derebahçe Pazarını ziyaret ettim, uygun bir zamanda sırasıyla tüm pazar esnafını ziyaret edeceğim. Sorunlarını çözmeye çalışacağız. Pazarcılık önemli, zor ve meşakkatli bir iş. Yazı kışı yok, sıkıntılı bir durum. Aynı oranda büyük bir istihdamın olduğu bir alan. Arkadaşlarımızla tek tek konuştuk. Belediye olarak hizmetlerimizde halkımızın desteğini alarak sorunları elbirliğiyle çözeceğiz” dedi.

“Esnaf ilçemizin temel taşıdır”

Pazarcı esnafının vatandaşlara daha modern koşullarda hizmet vermesini sağlamak için kapalı pazar alanları için gerekli proje çalışmalarını da yakından takip ettiğini ifade eden Demirtaş, şunları söyledi:

“Esnafımız ilçemizin temel taşıdır. Karşılaştıkları sorunlarda çözüm aradıkları ilk adres yerel yönetimler belediyeler oluyor. Biz halkımızın ve esnafımızın memnuniyeti için çalışıyoruz. Onların sorunu bizim sorunumuzdur. Ortak akılla, bir araya gelip fikir alışverişinde bulunmaya özen gösteriyorum. Şehirde yaşayan insanların mutluluğunun benim için öncelikli bir konu. Pazarcı esnafımızın rahat ve temiz ortamlarda çalışmaları için elimizden gelen her şeyi yaparak vatandaşlarımıza nezih ortamlar sunacağız.”