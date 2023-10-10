Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş beldede millet bahçesi, butik terminal ve selden zarar gören kano kulübü alt yapısının onarım çalışmalarını inceledi.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, beldede devam eden çalışmaları Fen İşleri Müdürü Abdullah Yılmaz ile birlikte incelemelerde bulundu. Başkan Demirtaş millet bahçesi projesinin ilk etabında sanat yapılarının tamamlandığını belirterek, çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Demirtaş açıklamasında “Beldemizde Batı Karadeniz Bölgesinin en büyük millet bahçesini inşa ediyoruz. 26 dönüm arsanın ilk etabında yapay şelale ve havuz, kamelyalarımız, çocuk oyun parkı gibi alanların yapımı tamamlandı. Bundan sonra kafeteryamız ile çevre düzenleme işlerine başlayacağız. Hedefimiz bu yıl sonuna kadar millet bahçemizin ilk etabını hizmete açmak. Sadece Gülüç halkımızın değil bölge halkımızın dinlenip eğlenebileceği güzel vakit geçirebileceği sosyal bir alan oluşturuyoruz” dedi.

Butik Terminal binasının yapımının tamamlandığını belirten Başkan Demirtaş, kalan eksikleri en kısa sürede tamamlayarak hizmete açacaklarını söyledi. Geçtiğimiz Temmuz ayında bölgede yaşanan sel sırasında Gülüç Kano Kulübü binasının alt yapısının da zarar gördüğünü ifade eden Demirtaş, “Kano Kürek kulübümüzün alt yapısı geçtiğimiz Temmuz ayında yaşanan selde zarar görmüştü. Selde zarar gören yerleri tespit ederek onarım çalışmalarına başlıyoruz. Gençlerimizin kürek sporunu yapabilecekleri kano kulübümüzü en kısa sürede hazır hale getireceğiz”diyekonuştu.