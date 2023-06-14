Zonguldak’ın Gülüç beldesinde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde öğrenciler mezun olmanın heyecanını yaşadı.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde Gülüç Emin Ayhan Ortaokulu tarafından 8. sınıf mezuniyet töreni düzenlendi. Törene Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, eşi Işıl Demirtaş, meclis üyeleri ve muhtarların yanı sıra öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende 8. sınıf öğrencileri mezuniyet coşkusu yaşadı. Törende konuşan Başkan Demirtaş, "Çok yorucu bir yıl geçirdiniz, bugünü fazlasıyla hak ettiniz. Umuyorum çok keyifli ve güzel bir tatiliniz olur. Öncelikle öğretmenlerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Emekleri ile çalışmaları ile çocuklarımızın üzerindeki hakları hiçbir zaman ödenmez. Hepsine tekrar tekrar teşekkürler. Bizler sizlere güveniyoruz. Karnelerimizde zayıf notlar olabilir, çok iyi notlar da olabilir ama karne bir yere kadar önemlidir. Önemli olan iyi bir birey olmak, iyi bir vatandaş olmak, Cumhuriyet’ini, ülkesini seven çocuklar ve gençler olmaktır.

Bu sebepten dolayı ben sizlerin bu konuda çok mücadele edeceğini, çok çalışacağınıza dair hiçbir şüphem yok ve sizlere şahsım olarak da hem teşekkür ediyorum hem de başarılar diliyorum. Lütfen bu 3 ayı çok boş geçirmeyin, ailenizle zaman geçirin, arkadaşlarınızla zaman geçirin ve bol bol da kitap okuyun. Tüm çocuklarımıza ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum" ifadelerine yer verdi.