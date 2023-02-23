İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Depremzedelere kapımız sonuna kadar açık. Devlet-millet el ele bu süreci birlikte atlatacağız, yaraları birlikte saracağız” dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Depremzedelere kapımız sonuna kadar açık. Devlet-millet el ele bu süreci birlikte atlatacağız, yaraları birlikte saracağız” dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından afet bölgesinden vatandaşlar İlkadım’a gelmeye başladı. İlkadım Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi ile İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardım Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde depremzedeler İlkadım’daki evlere yerleştirildi. Barınma ihtiyaçlarını hayırsever vatandaşların desteklediği yardım ve dayanışma hareketiyle belediyenin Hayır Çarşı’nda tamamen yenilenen eşyalar depremzede aileler için tahsis edilen evleri donattı.

“Kapımız sonuna kadar açık”

Kahramanmaraş’ta ekiplerin, bölgedeki yaraları sarmak için gece-gündüz demeden tüm gayretiyle çalışmaya devam ettiğini kaydeden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bu zor günleri tüm Türkiye, birlik içerisinde atlatacaktır. Allah’tan bir daha böyle afetleri bizlere yaşatmaması için duacıyız. Depremzede ailelere kapımız sonuna kadar açık. Deprem mağduriyeti ile ilçemizde misafir ettiğimiz ailelerimizin acil ihtiyaçlarını karşılarken, Kadın Koordinasyon Merkezi gönüllülerimiz hem de personelimiz, çok nazik ve titiz davranarak, misafirlerimizin ihtiyaçlarını karşılıyor. Küçüğünden büyüğüne depremzede kardeşlerimiz için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Başkan Demirtaş deprem için seferber olan herkese teşekkür etti”

Deprem sürecinde giden yardım araçlarının hemşerilerin gönlünden geçtiği gibi hakkıyla yerine ulaştırıldığına da dikkat çeken Başkan Demirtaş, “Gönlünün zenginliğini depremzedeler için paylaşanlara, emektar kadınlarımıza, kocaman yürekli çocuklara, ’az çok demeden bu da benden olsun’ deyip seferber olan herkese maddi ve manevi desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Devlet-millet el ele bu süreci birlikte atlatacağız, yaraları birlikte saracağız" diye konuştu.