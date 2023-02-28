İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Depremin ilk anından itibaren bölgedeyiz. Ekiplerimiz, iş makinelerimiz enkaz kaldırıyor" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Depremin ilk anından itibaren bölgedeyiz. Ekiplerimiz, iş makinelerimiz enkaz kaldırıyor" dedi.

İlkadım Belediyesi’nin Hayır Çarşısı’nda oluşturulan merkezde depremzede vatandaşların bütün ihtiyaçları karşılanıyor. İlkadım Kaymakamlığı koordinesinde depremzedelerin konaklama ihtiyaçları karşılanırken diğer temel ihtiyaçları da belediye tarafından süratle yerine getiriliyor. Depremzedelerin taleplerine göre giyim, eşya, yakacak yardımları yapılıyor. Depremzede aileler Hayır Çarşısı’ndan dilediği kıyafetleri deneyerek alabiliyor.

Depremin büyük bir yıkıma neden olduğunu ve bu yıkımın el birliğiyle kaldırılacağını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Depremin ilk anından itibaren bölgedeyiz. Ekiplerimiz, iş makinelerimiz enkaz kaldırıyor. Dayanışmayı ne kadar büyütürsek yaralarımızı o kadar çabuk sararız. İlçemize gelen depremzedelerimiz için de giyim, eşya, ısıtıcı, battaniye, temizlik malzemesi gibi birçok konuda destek oluyoruz” diye konuştu.