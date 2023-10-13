Samsun İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, parklarda çocuk oyun grubu zeminlerini kauçuk ile kapladıklarını belirterek, “Çocuklarımız için daha güvenli parklar oluşturuyoruz” dedi.

Çocukların güvenli ve sağlıklı bir şekilde oyun oynamaları için parklarda kapsamlı bir çalışma başlatan İlkadım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri beton zeminleri kauçuk ile kaplıyor. Kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmaların ardından parklar daha güvenli hale gelecek.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, temiz, düzenli ve güvenli parklarda hizmet vermenin önemini vurgulayarak, “Bu kapsamda çocuk oyun gruplarının bulunduğu alanlarda kauçuk zemin kaplama çalışmaları yapıyoruz. Çocukların en ufak bir düşmede yaralanmalarını engellemek için önlem alıyoruz. Kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmaların ardından çocuklarımız daha güvenli, temiz ve sağlıklı parklarda oyun oynayıp doyasıya eğlenebilecek” diye konuştu.