Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, hayata geçirdikleri ‘Getir Atığını, Al Harçlığını’ uygulaması ile çevreyi temiz tutarak, atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırdıklarını söyledi.

Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, hayata geçirdikleri ‘Getir Atığını, Al Harçlığını’ uygulaması ile çevreyi temiz tutarak, atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırdıklarını söyledi.

İlkadım Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafında projelendirilen ve İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın talimatlarıyla hayata geçen ‘Getir Atığını, Al Harçlığını’ 4. dönem mart ayı çekilişi belediye hizmet binası çok amaçlı salonda 6 Mart Pazartesi günü saat 14.00’te gerçekleşecek. Noter huzurunda çekilişe katılacak 11 bin 250 bilet arasından 50 kişi 500 TL alışveriş kartının sahibi olacak.

Geleceğe bırakılan en önemli mirasın temiz çevre olduğunun altını çizen Başkan Demirtaş, “Atık Toplama Merkezi (ATOM) otobüsümüze atığını getiren vatandaşlarımıza görevli arkadaşlarımız kilogram başı ücretini ve çekilişe katılmasına hak sağlayan biletini teslim ediyor. Toplanan atıklar anlaşmalı olan lisanslı firmaya götürülürken, topladığı atıkların ev ve iş yerlerinden alınmasını isteyen vatandaşlarımızdan ise ekiplerimiz kapılarında ücretsiz olarak alıyor fakat toplanan atıklar içinse herhangi bir ücret yapılmıyor. İlkadım Belediyesi olarak proje çerçevesinde yıl sonunda en çok atık kağıt ve plastik getiren vatandaşlarımıza çeşitli hediyeler vereceğiz. Amacımız hem çevremizi temiz tutmak, hem de geri dönüştürülebilen plastik ve kağıtları geri dönüşüme kazandırmak ve bunu yaparken de atığı toplayan vatandaşımızı ödüllendirmek” dedi.