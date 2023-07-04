Samsun’un İlkadım İlçe Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 2024 yerel seçimlerinde önünde “İlkadım’da devam etmek, aday olmamak ve büyükşehir adaylığı” seçeneklerinin olduğunu, seçim masraflarının karşılanması halinde Büyükşehir adayı olabileceğini söyledi.

Samsun’un merkez ilçesi İlkadım, 333 bin 518 kişilik nüfusu ile Türkiye’de 54 ilinden daha büyük nüfusa sahip ilçe olma özelliğini taşıyor. İlçede ikinci dönem başkanlık görevini yürüten Necattin Demirtaş, 2024 yerel seçimleriyle ilgili düşüncelerini İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıkladı.

Asgari ücret zammı ile belediyelerin büyük bir yükle karşı karşıya kaldığına dikkat çeken İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Dönemimim bugüne kadarki her aşaması zorlu geçti. Son asgari ücret düzenlemesi ile bir sıkıntıyla daha karşılaştık. Ocak ayında net 8 bin 500 TL olan asgari ücret şimdi ise 11 bin 402 TL’ye yükseltildi. İlkadım’da 1400 civarında personel var. Bir anda çok büyük bir ödemeyle karşı karşıya kaldık. Ya adam çıkartacaksınız ya da bu işi nasıl yürüteceğini kara kara düşüneceksiniz. Belediyenin gelirleri sabit. Ana gelirimiz nüfusa göre dağıtılan paylardan oluşuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizim gelirlerimizi yüzde 100 artırma yetkisi var. Bunu kullanırsa biz de rahatlayabiliriz. Tüm bu sıkıntılara rağmen olumlu şeyler de yapıyoruz. Hasta Refakatçi Evi’nin kaba inşaatını bitirdik. Kimsesizler Evi de tamamlanmaya yaklaştı. Biz de daha güzel işler yapmak isterdik ama İller Bankası’ndan 70 milyon TL kredi talebimiz var ama hala karşılanmadı. Darboğaz devam ediyor” dedi.

“Temizlik için 5 milyon TL tahsil ediyoruz, 100 milyon TL harcıyoruz”

İlçenin temizlik işi için halktan toplanan kaynakların 20 katını harcadıklarını vurgulayan Başkan Demirtaş, “Yeni bir seçim geliyor. Belediyenin harcamaları halktan toplanan paralarla oluyor. Temizlikten örnek verirsek, halktan topladığımız 5 milyon TL, harcadığımız ise 100 milyon TL. Bu bütçe ile denge kuramazsınız. Halkın, belediyenin kaynaklarının kendi cebinden çıktığının farkına varması gerekiyor. Ona göre de adam seçerken de paraya dikkat edece adam mı parayı çarçur edecek adamı mı seçecek ona dikkat etmesi lazım. Durum böyle olunca içeriden borç stokuyla devam etmek zorunda kalıyoruz. Halkın bunları dikkate alarak seçim yapması gerekiyor. Aday olanlar da milletin bunu dikkate aldığını bilerek kaynakları çarçur etmeyecek. İki dönemdir belediye başkanıyım. İki dönemde de maalesef rahat bir belediye başkanlığı yapamadık. Meclis çoğunluğunun olmaması, muhalefette olmamızın bazı sıkıntılarını yaşıyoruz. Halkın içinde rahat gezebilmeyi kendimize şiar edindik. Bile bile asla yanlış bir işin içinde olmayız. Yetimin hakkını korumak için elimizden geleni yaparız. 3 seçim geçirdik. Hiçbirinde de büyük laflar konuşmadım. Bütçe ve imkanlara bakıp, ‘şartlar uygunsa yaparız’ dedik. Şu anda da sıkıntılı dönemde bile Ata Ocağı’nı yaptık, Hasta Refakatçi Evi ile Kimsesizler Evi bitmek üzere, dar gelirli aileler için 8 adet kreş açtık. Burada 500 çocuk ücret ödemesizin eğitim alıyor. ATOM araçları vatandaşlardan atığını alıp, parasını anında ödüyoruz. Diğer belediyeler de bu uygulamayı bizden örnek aldı. Elimizden geldiği kadar hizmet etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“Devam, bırakmak ya da Büyükşehir, 3’üne de yatkınım”

2024 yerel seçimleri için bırakma, devam etme ve Samsun Büyükşehir Belediyesi adaylığı seçeneklerinin önünde olduğunu vurgulayan Başkan Demirtaş, şöyle devam etti:

“Yeni bir seçim atmosferine gireceğiz. Bir öngörüm henüz yok. 3 seçeneğe de yatkın bir adamım. Mevcut olarak burada devam edebilirim, vazgeçebilir aday da olmayabilirim. O günkü konjonktüre göre hareket edeceğim. İki başkanlık dönemimde de sadece aday olduğum parti değil, diğer partilerden insanlar da bize oy verdi. MHP’deyken CHP’lilerin bile oyunu aldık. Son seçimde de tüm partilerin oyunu aldım. Böyle olunca da AK Parti’li seçmen, ‘başkanım AK Parti’den aday olsun’ diye düşünüyor. Doğal olarak kendisi orada olduğu için bizi de orada görmek istiyor. Biz ülkücü kimlikli birisiyiz. Fikrimizde ve zikrimizde değişiklik olmadı. MHP’li olanlar da MHP’den aday olmamı arzu ediyor. Diğerleri de mevcut olduğu için ‘devam etsin’ şekliyle bakıyor. 2019’da aday olmayı düşünmüyordum. Konjonktür bizi aday yaptı. Şimdi de öyle çok hırslı bir adam değilim. ‘Oradan oraya atlayayım’ gibi bir düşüncem yok. Bize verilen görevi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Her şeyi dört dörtlük yapamıyoruz ama gayret ediyoruz. Sıkıntılarımızı yazsak kitap olur. Süreci takip edeceğiz. Çok kesin konuşmayı doğru bulmuyorum. ‘Aday olmam’ desem aday olunca karşı sorularla muhatap olabiliriz. Belediye başkanlığı sanatçı gibi oluyor. Bazen iş kendinize kalmıyor. Dışarıdan iteklemeler oluyor. 2019’da da böyle oldu.”

“Seçim masraflarını parti karşılarsa Büyükşehir adaylığı geçerli olabilir”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için de samimi açıklamalarda bulunan Demirtaş, “Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerinden daha kolay yönetilecek bir belediye. Bürokrasiden gelme bir insanız. Oranın personel yapısı ilçelere göre daha oturmuş durumda. Orayı daha kolay yönetme kapasiteniz var. Samsun Büyükşehir Belediyesi adaylığı için de konjonktür önemli. ‘Ben adayım’ demek önemli değil. 2014’te bir anket yaptırmıştık. Yüzde 95’i İlkadım’da görmek istiyordu. O dönem kimse Büyükşehir Belediyesi adaylığını dillendirmedi. Şimdi dillendirmelerinin sebebi ise bana göre, ‘2 dönem ilçede başkanlık yaptı, daha da tecrübe kazandı, Büyükşehir’de daha kolay yapar’ diye düşünüyor olabilirler. Bu iyi niyetli insanların sizi görmek istediği yer. O günkü konjonktür, şartlar nedir ona bakmak lazım. Büyükşehir Belediyesi adaylığına girmek şöyle sıkıntılı: 17 ilçe var. En az 17 ses düzeni, araç gibi düzenekler hazırlaman gerekiyor. Şu anki mali tabloda buna en az 2-3 milyon TL harcama yapman gerekiyor. Bu masrafları parti karşılarsa benim için bu iş geçerli olabilir. Benim zaten tüm mal varlığım 1 milyon anca eder etmez. Büyükşehir Belediye Başkanı olacağım diye evi ocağı satma işine girişemem. Arzu etmek başka bir şey, gerçeklerle karşılaşmak ise başka bir şey. Allah böyle bir durumu nasip edecekse o durum oluşur zaten. Ben ona inanıyorum. Olmayacaksa evi ocağı satsanız da yine olmaz. O manada hadiseye daha inançlı bakıyorum” ifadelerini kullandı.