Meclis üyeleriyle iftarda bir araya gelen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Biz büyük bir aileyiz. Kimseyi ötekileştirmeden, birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

İlkadım Belediye meclis üyeleri, Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Ihlamur Kafe’de düzenlenen iftar yemeğine Başkan Demirtaş eşi Lütfiye Demirtaş’la, belediye meclis üyeleri ise aileleriyle birlikte katıldı.

Meclis üyeleri ve aileleriyle iftar yemeğinde bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Necattin Demirtaş, “İftarlar insanların bir araya gelmesi ve kaynaşmasına vesile oluyor. Ramazan’ın mutluluğu birlik olunca çoğalıyor. Meclis üyelerimizle iftar sofrasında buluştuk. Bereket ayı olan Ramazan’da bu tür buluşmalar, birlik ve beraberliğimizi artırıyor. İftar yemeğine katılan tüm meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Aileleri ile birlikte sağlık ve sıhhat içerisinde nice Ramazanlar yaşamalarını diliyorum” diye konuştu.

İlkadım halkına hep birlikte hizmet ettiklerinin altını çizen Başkan Demirtaş, “Hayata geçirdiğimiz projelerimizde meclis üyelerimizden, birim müdürlerine, personelimize kadar herkesin büyük emeği var. Biz büyük bir aileyiz. Kimseyi ötekileştirmeden, birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.