İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ”Türkiye’de sayılı tesisler arasında olan Trafik Eğitim Pistimiz; gelecekte daha bilinçli sürücüler ve yayaların yetişmesine imkan sağlıyor” dedi.

Trafik kurallarına duyarlı, farkındalık sahibi nesilleri yetiştirmeyi hedefleyen İlkadım Belediyesi İhsan Kalkavan Trafik Eğitim Parkı, Terme Fatih İlköğretim öğrencilerini ağırladı. Trafik Eğitim Pistini ziyaret eden çocuklar, önce güvenli trafik eğitimi aldı, ardından sürüş deneyimi yaşayarak keyifli zamanlar geçirdi.

“7 gün hizmette”

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından İlkadım İlçesi Derebahçe Mahallesi’nde çocuklara yönelik trafik bilincini aşılayarak faaliyetlerine devam eden İhsan Kalkavan Trafik Eğitim Pisti yıl içerisinde binlerce çocuk ile ailesini misafir etti. Trafik şube Müdürlüğünde görevlilerince verilen ilk teorik ve pratik trafik dersinde minikler hem eğlendiler hem öğrendiler. Minik öğrencilere günlük hayatta karşılaşılan trafik ortamını birebir yaşatıldığı tesiste, yaya geçidi, temsili demiryolu geçidi, döner kavşak, tırmanma şeridi, tünel, trafik sinyalizasyon sistemi, uyarı ışıkları, minimalize edilmiş trafik işaret levhaları ve trafik eğitim sistemleri gibi trafikte yer alan tüm unsurların bulunduğu uygulamalı olarak anlatıldı. Park, hafta içerisinde okullardan gelen öğrenci gruplarına kapılarını açarken, hafta sonları ise çocukların eğitim bisikletleri ile eğlenceli zaman geçirmelerini sağlıyor.

“Öncülük eden bir proje”

"Çocukların hayatlarını kolaylaştırmak ve her alanda en iyi şekilde yetişmelerini sağlamak için tüm imkanlarımızla çalışmaya devam ediyoruz" diyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ”Ağaç yaşken eğilir felsefesi ile yola çıkarak, çocuklarımızın temelden trafik eğitimini almaları, geleceğin İlkadım’ında daha bilinçli sürücülerin ve yayaların yeşermesine imkan sağlayan eğitim pistimiz trafik kültürüne öncülük etmesi adına yapılan proje. Çocuklarımızın farkındalık sahibi bilinçli bireyler olarak yetişmeleri en büyük arzumuz. Geleceğin sürücü adayları olarak, trafik kurallarını bilmeleri ve ilkyardım eğitimi almalarını hem onların hem de ailelerinin huzuru için bir şart olarak görüyoruz. Dünyada ve Türkiye’de yaşanan trafik kazalarının çoğunun bilinçsiz araç kullanımı dolayısıyla ortaya çıktığını biliyoruz. Bizler evlatlarımızı bu bilinçsizlikle yetiştirmek istemiyoruz. İlkadım Belediyesi olarak, oluşturduğumuz Çocuk Trafik Eğitim Parkı ile yavrularımızın erken yaşta trafik eğitimi almalarını ve kendilerini geliştirmelerini amaçlıyoruz” diye konuştu.