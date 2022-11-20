SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, yaşlıların huzur ve mutluluğunun her şeyden önemli olduğunu söyledi.

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, yaşlıların huzur ve mutluluğunun her şeyden önemli olduğunu söyledi.

Başkan Necattin Demirtaş, Derebahçe Mahallesi’nde tefrişatı devam eden “Ata Ocağı” (Büyükler Kreşi) binasını ziyaret etti. İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Lütfü Coşkun ve Fen İşleri Müdürü Celal Kadıoğlu, Başkan Demirtaş’a çalışmaların gidişatı hakkında bilgi verdi. 2023 yılında İlkadım’da hizmete girecek olan Ata Ocağı hakkında bilgi veren Başkan Demirtaş, “Bizi var eden ve yetiştiren çınarlarımızla onur duyuyor, sahip çıkıyoruz. Onların huzuru ve mutluluğu bizler için her şeyden önemli. Çünkü biz gücümüzü geçmişimizden alıyoruz ve bu sayede yarınlara daha umutla bakıyoruz. Yaşam tecrübelerini, sevgilerini devraldığımız büyüklerimizin ailelerinden kopmadan hoşça vakit geçireceği Ata Ocağımızın iç tefrişatı yapılıyor. Belirli prosedürler var. Ekiplerimiz onları da tamamlıyor. İnşallah hızla burayı da 2023 yılında hizmete açacağız” dedi.

İlkadım’ın her sorunuyla dertlendiğini, çözüm için çalışmalar ve görüşmeler yaptığını kaydeden Demirtaş, “Bu şehir benim sevdam. Şehrimin her sorunuyla

dertleniyorum. Bizim görevimiz olsun olmasın bu sorunların çözümü için elimizden geleni yapıyoruz. Ankara’ya yaptığımız ziyaretlerde bu sorunları iletiyoruz. Çözümleri için öneriler sunuyor mutlaka işin bir ucundan da tutuyoruz. İnanıyorum ki yakaladığımız büyük birliktelikle şehrimizi gelecek nesillere daha güçlü daha yaşanabilir şekilde teslim edeceğiz. Yaptığımız ve yapacağımız projelerle insanlarımıza hizmet etmenin hazzını yaşamaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda ilçe halkımızdan da büyük destek alıyoruz. Tüm hemşehrilerime bizlere verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ediyorum. Biliyorum ki el birliğiyle şehrimizi geliştirecek ve büyüteceğiz” diye konuştu.