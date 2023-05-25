İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, açılışa hazırlanan Ata Ocağı’nı inceledi. Demirtaş, bu merkez ile yaşlıların yaşama tutunma sevincine destek olacaklarını söyledi.

Geçmiş ile gelecek kuşaklar arasında bağ kurmaya yardımcı olacak Ata Ocağı inşaatında sona gelindi. Başkan Demirtaş, yaşlı insanların sosyalleşmesi için yapılan Ata Ocağı’nı açılış öncesi inceledi. Rötuş çalışmalarını yerinde inceleyen Necattin Demirtaş, “Tüm aile bireylerinin bir arada yaşadığı aile yapısı, yerini çekirdek aile yapısına bırakıyor. Bu da yaşlanan insanlarımızın tek başlarına hayatlarını sürdürmelerini zorlaştırıyor. Belirli bir yaştan sonrada yaşama tutunma sevinçlerini yitirmelerinde derinden etkiliyor. Sevgi, saygı ve fedakarlığın gelişmesinde, gençlerin ve çocukların yetiştirilmesinde katkısı çok büyük olan yaşlılarımızı bu durumda kurtaracak olan Ata Ocağı (Büyükler Kreşi) iç tefrişat çalışmalarımızı tamamladık” dedi.

Ata Ocağı ile yaşlıların hayata tutunmasına destek olmayı amaçladıklarını ifade eden Başkan Demirtaş, “Baş tacımız olan büyüklerimize yönelik çok farklı bir proje olarak planladığımız Ata Ocağı vizyon projelerimizden biri olacak. Yaş farkından dolayı iletişimde sıkıntılar yaşayan yaşlı büyüklerimizin sabah kalktığında kendi akranıyla beraber olabileceği sohbet edebileceği, hobi bahçeleri olan akşam da evine dönebileceği sosyal donatıları olan mekânda günün stresini üzerlerinden atacakları yapıda eli öpülesi büyüklerimiz, yaşamlarının son anlarını beklemek yerine, hayata tutunup, mutlu bir yaşam sürdürmelerini istiyoruz” diye konuştu.