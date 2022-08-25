İlkadım Belediye Başkan Necattin Demirtaş, asfalt döküm aracı finişerin başına geçen sıcak asfalt döktü.

İlkadım Belediye Başkan Necattin Demirtaş, asfalt döküm aracı finişerin başına geçen sıcak asfalt döktü.

İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 30 Ağustos Caddesi üzerindeki asfalt serim işlerine devam ediyor. Gece-gündüz yoğun mesai harcayan ekipleri Kadifekale Mahalle Muhtarı Güven Akan birlikte yerinde inceleyen Belediye Başkanı Demirtaş, Başkan Yardımcısı Lütfü Çoşkun ve Fen İşleri Müdürü Celal Kadıoğlu’ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Başkan Demirtaş asfalt serim makinesi finişere binerek bir süre sıcak asfalt döktü.

“Başkanında işçisine kadar aynı ruhla hizmet veriyoruz”

İlkadım ilçesinde sorumlulukları altında asfaltsız yolun kalmayacağını altını çizen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Gece-gündüz demeden yoğun mesai harcayan ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Belediyemizin üst yapı, park bahçeler, temizlik ekiplerimiz şehrimizin farklı bölgelerinde daha huzurlu ve daha yaşanabilir bir İlkadım için çalışmalarına devam ediyor. Yapmış olduğumuz çalışmaları şehrin sadece bir bölgesine değil hemen hemen her bölgesinde öncelikle altyapı daha sonra asfalt çalışmaları birlikte güçlendirmeye devam ediyoruz. Başkanından sahadaki işçisine kadar halkımıza hizmet etme duygusuyla bu ruhu taşıyoruz. O da bizi biz yapan en büyük değerdir. Güzel şehrimize hizmet etmek ilçenin adına yakışır daha yaşanabilir hale getirmek ve hemşehrilerimizin mutlu olacağı bir yer haline getirebilmek için çalışıyoruz" dedi.

“İlkadım’ın her köşesinde farklı çalışmalar yürütüyoruz”

Sadece fen işlerinin değil tüm ekiplerin sahada farklı çalışmalar yürüttüğüne dikkat çeken Başkan Demirtaş, "Fen işleri ekiplerimiz asfalt kaldırım, baskı beton döküyor, park bahçe ekiplerimiz sahada çalışıyor, temizlik ekiplerimiz sahada, sosyal yardım ekiplerimiz hemşehrilerimizden zorda olan darda olanlara ulaşmak adına fedakarca emek veriyorlar. Sağlık işleri sessiz can dostlarımız için besleme çalışmalarını yapıyorlar yani tüm ekiplerimizle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.