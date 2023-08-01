Samsun İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, son dönemde gündemde olan “300 köpeğin öldürülmesi” iddiasının müfettiş teftişinde olduğunu söyledi.

İlkadım Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısı’nda 4 gündem maddesi görüşüldü. Maddelerin tamamı daha kapsamlı tartışılmak üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Maddelerin komisyonlara havale edilmesinin ardından kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Başkan Demirtaş, 300 köpeğin öldürülmesi iddiası hakkında da açıklamalarda bulundu.

“Aldığımız önbilgiye göre öldürme olayı söz konusu değil"

Köpek öldürme konusunun müfettiş teftişinde olduğunu ve konuyu araştırdıklarını ifade eden Necattin Demirtaş, “Bu konu şu anda müfettiş teftişinde. Sonuç henüz gelmedi. Aldığımız önbilgiye göre öldürme olayı söz konusu değil. Zaten öyle bir şey olduysa vay geldi başına. Ben de hayvanseverim ve öyle bir şey olmasına göz yummam. Hayvan barınağı yalnızca bizim ilçemizde olduğundan her yerden hayvanları getirip bırakıyorlar. Bu başıboş hayvanlar da sıkıntı oluşturuyor. İlçelerden değil, çevre illerden de ilçemize köpek bırakılıyor. Yakaladığımız, basına yansıyan olaylar da oldu. Bizim üzerimize atılan iddia edildiği gibi 300 köpeğin öldürülmesi söz konusu değil. Sadece bizim arkadaşlarımızın değil, iddia sahiplerinin de görüşlerini aldık. ‘Buradaki hayvanlar gitti’. ‘Neredeydiler, nere gittiler’ tespitleri varsa o da ortaya çıkar. Konuyu inceletiyoruz. ’300 köpek’ diyorlar. Gerçekten 300 hayvan var mıydı burada? Ezbere konuşarak suçlamak ile meselenin içinden çıkılmaz. Hiçbir şekilde belediye başkanı olarak hayvanların yok edilmesine rızamız yok, böyle bir şeye müsaade etmeyiz. Yapan olursa da gereğini yapacağız. Mevzuat ne gerektiriyorsa onu yapacağız” dedi.

Fen işleri ücret tarifesi teklifi, ek bütçe teklifi, kreş kırtasiye ücreti teklifi ve imar plan değişikliği teklifi maddelerinin yer aldığı komisyona havale edilen maddeler, tekrar mecliste görüşülerek karara bağlanacak.