İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 2024 yerel seçimlerindeki adaylık tartışması için şimdiden konuşmanın erken olduğunu söyledi. Bazen siyasete kurban gittiklerine dikkat çeken Demirtaş, "Önceki dönem MHP’den belediye başkanıydım bu kadar sıkıntı çekmedim" diye yakındı.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 2024 yerel seçimlerindeki adaylık tartışması için şimdiden konuşmanın erken olduğunu söyledi. Bazen siyasete kurban gittiklerine dikkat çeken Demirtaş, "Önceki dönem MHP’den belediye başkanıydım bu kadar sıkıntı çekmedim" diye yakındı.

"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla Samsun’da görev yapan basın mensupları ile bir araya gelen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, gazeteciler ile sohbet etti. Basın mensuplarına, döneminde yaptığı projelerden bahseden Başkan Demirtaş, kendisine yöneltilen sorulara da cevap verdi.

"Önceki dönem bu kadar sıkıntı çekmedim"

Proje üretmek için istediği kredi tekliflerinin meclisten geçmemesini değerlendiren Başkan Necattin Demirtaş, “Göreve geldiğimiz günden bu yana birçok projeye imza atık ama bazen siyasete kurban gidiyoruz. Konteyner alacağız diyoruz, meclisten ‘ret’ veriliyor. Birkaç şey daha yağacağız diyoruz yine ret veriliyor. Önceki dönem MHP’den belediye başkanıydım bu kadar sıkıntı çekmedim. Bu boyutta ona buna ret gibi bir durum yoktu. Kendi adıma konuşuyorum; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gidiyorum. Başkan Mustafa Demir, ‘Şunu yapacağım, bunu yapacağım, kredi isterim’ diyor. Bir tane bile ret oyun yoktur. Grup ret verse bile ben evet veriyorum. ‘Adam bir şeyler yapmak istiyor, millet de seçmiş, neyine hayır diyoruz’ diyorum. ‘Önünü açalım millet için ne yapabilecekse yapsın’ diye düşünüyorum. Böyle çelişkili bir durumla karşı karşıyayız, bundan da son derece rahatsızım. İnsan olarak, bu şehirde yaşayan birisi olarak böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

“2024 seçimlerini konuşmak için erken”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için konuşmanın erken olduğunu da ifade eden Demirtaş, “Yarın için ‘olmam’ ya da ‘hedefim’ demem. Bunlar demekle olacak işler değil. Allah nasip etmezse yaprak oynamıyor. Büyükşehir adaylığı için de şimdiden konuşmak doğru değil. Bakış açım; işimizi doğru yapmak. Yaptık, bitti. Bittikten sonra o günkü şartlar neyi gerektirir, belli değil. Ben hırslı bir adam değilim. Başkalarının cumhurbaşkanı olabilme hayali vardır, olabilir. Buna saygı duyarım. Ben öyle bakmıyorum. İnançlı bir insanım. En zor seçim olan 2009’u kazandım, en kolay seçim olan 2014’ü kaybettim. 2019’da zordu ama zor seçimleri kandım, kolay seçimleri kaybettim. Allah nasip etmeyince olmuyor. Ben olaylara öyle bakıyorum. Ben o yüzden 2014’te oranın, buranın adayıyım demenin bir anlamı yok” diye konuştu.

Toplantı, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.