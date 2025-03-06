Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, Hakkari ziyareti kapsamında kilim atölyesi, kayak merkezi ve okulları ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, Hakkâri eğitim camiası ile buluşma programının ardından kilim atölyesini ziyaret etti. Burada el emeği, göz nuru ürünleri ve kilimleri büyük hayranlıkla inceleyen Demirli, daha sonra Hakkari Valiliği tarafından malzeme, ulaşım ve yemek gibi hususlarda finanse edilen İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortak yürütülen "Sağlıklı Bir Gelecek Sporla Gelecek" projesinin uygulandığı Mergabütan Kayak Merkezi’ni ziyaret ederek kayak eğitimi alan öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu. Başkan Demirli, proje kapsamında yapılan faaliyetleri çok beğendiğini ifade etti.

Ardından Hakkari Anadolu Lisesi ile Hakkari 23 Nisan İlk ve Ortaokulundaki öğretmen ve öğrencilerle de bir araya gelen Demirli, onlarla sohbet gerçekleştirerek görüş, öneri ve taleplerini not aldı.