Sivas Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşları uyardı. Demirgil, hijyenik olmayan yerlerde et çekilmemesi gerektiğini söyledi.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala çarşı pazarda hareketlilikler başladı. Bayram alışverişi yapan vatandaşlara uyarı Sivas Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hakan Demirgil’den geldi.

Vatandaşların yapacakları harcamalarla birlikte tüm sektörlerde hareketlenme olacağını belirten SESOB Başkanı Hakan Demirgil, “Kurban Bayramı yaklaşıyor. Her meslekte faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlarımız bayram için tüm hazırlıklarını yaparak müşterilerini beklemeye başladı. Bir taraftan kurbanlıklar alınmaya devam ederken, diğer taraftan da bayram için alışverişler yapılarak ihtiyaçlar gideriliyor. Bayram alışverişleri elbette piyasada bir hareketlenme meydana getirecektir” dedi.

“Hijyenik olmayan yerlerde et çektirmeyin”

Başkan Demirgil, kurban etlerinin merdiven altı kasaplarda çekilmemesi gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Hijyenik olmayan yerlerde ‘Et Çekilir’ yazıları asıldığını görüyoruz. Odamıza kayıtlı esnaflarımız işlerini hijyenik şartlarda yapıyor. Sağlıklı et yemek için etleri esnaflarımızda çektirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Et çekiminde vergisini ödeyen, istihdam sağlayan, temizlik kurallarına uyan kasap esnafının tercih edilmesini talep ediyoruz.”

Sivas Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, merdiven altı olarak bilinen ve usulsüz bir şekilde et çekimi yapan vatandaşlara izin verilmediğini, bu konuda Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gerekli girişimlerde de bulunduklarını hatırlatarak, vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

“Bıçak bileme fiyatı 15 TL”

Sivas Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, kalitesiz ve ucuz bıçakların tercih edilmemesi gerektiğini ifade ederek, kurban keserken mutlaka kaliteli bıçak kullanılmasını, bıçakları biletirken bıçakçı esnafını tercih etmelerini söyledi.

Sivas’ın kaliteli bıçaklarıyla da adından söz ettirdiğini vurgulayan SESOB Başkanı Demirgil, “Bıçak imalatı yapan esnaflarımızda bir hareketlenme oldu. Esnaflarımız, vatandaşların kurban kesiminde kaliteli bıçaklarla kurban kesimini sağlamak için zor şartlar altında çalışmaktadır. Vatandaşlarımızın kurban kesiminde ve parçalamasında sıkıntı yaşamamaları için kalitesiz ve Çin malı bıçak ile satırlardan uzak durmalıdır. Bu bıçaklar kurban kesimi sırasında hayvanlara eziyet edebilir ve kazalara neden olabilir. O yüzden bıçak alırken kaliteli ve güvenilir olmasına dikkat edelim. Alacağımız ve kurbana hazırlık yapacağımız bıçakları da bıçak imalatı yapan, vergisini ödeyen esnaflarımızdan temin edelim” ifadelerini kullandı.