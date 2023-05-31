SASKİ Genel Kurulu’nda konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, idari yargının verdiği kararı eleştirerek, “İdari yargı esasa giriyor, esasa giremezsiniz, ne yapacağımızı söyleyemezsiniz” dedi.

Samsun 2. İdare Mahkemesi’nin verdiği ‘su zammı iptali’ kararı, SASKİ’nin 2023 yılı 1. Olağan Genel Kurulu’nda gündeme geldi. Mahkeme kararı oybirliği ile kabul edilirken, aynı maddenin farklı fıkrasında su tarifesine zam teklifi ise oy çokluğu ile karara bağlandı. Kabul edilen zamlı tarifeye göre hanelerde kullanılan suyun metreküpü 11,30 TL’den 13,5 TL’ye yükseltildi.

“Esasa giremezsiniz, ne yapacağımızı söyleyemezsiniz”

Olağan genel kurulda aldıkları karar ile mahkeme kararının işlevsiz kaldığını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Mahkemenin SASKİ Genel Kurulu yerine geçmesi ilginç bir durum. CHP grubu da diyor. Alınan meclis kararıyla mahkeme kararı etkisiz hale geliyor. Biz bu kararı mahkeme kararını etkisiz hale getirmek için almıyoruz. SASKİ’yi yönetmek, idare etmek, insanlarımıza kaliteli hizmet etmek için bu kararı alıyoruz. Bu aldığımız karar da yargıya gider iptal olursa yine gündemimize gelir. İdari yargılar esasa giriyor. Esasa giremezsiniz. Bariz bir İmar Kanunu hükmünü ihlal etmişsek, varsa bir tespitiniz bunu ortaya koyarsınız, yürütme durdurma kararı verirsiniz. Ne yapacağımızı söyleyemezsiniz. O zaman belediye yerine yargı geçiyor. Bu hukuki değil, doğru değil. Türkiye bu konudan geçmişte çok çekti. Aldığımız yeni karar ile mahkeme kararı işlevsiz hale geliyor. Doğal neticesi bu. Mahkeme bizim yetkimiz olan bir konuda karar veriyor. Biz de mecliste yeniden bunu düzeltiyoruz. Mahkeme bilirkişileri bunları belirlerken kesin hesaplardan anlayan, suyla kanalizasyondan anlayan kişileri getirse de hakimin önüne koysa, bilirkişi ‘bu bütçe ile bu yatırımı Türkiye’de yapan başka kurum yok’ dese ama demiyorlar. Öyle bilirkişiyi de atamıyorlar. Problem bu” dedi.

“Suyun fiyatlarını aşağıya çekeceğiz”

Yapacakları altyapı hizmetlerinden bahseden Başkan Mustafa Demir, “Biz elektrik noktasında üretip, suyun fiyatlarını aşağıya çekeceğiz. Bütün altyapıyı da yenileyeceğiz. Bitince de en uygun, temiz ve kaliteli suyu Samsun halkı içecek. Böylece fiyatları aşağıya çekmek de mümkün olacak. İsale hattında demir borunun 1 metresi 10 bin TL. Alaçam-Bafra 43 kilometre. Bu hizmetler nasıl yapılıyor? Muhalefet üyelerinin de bunları anlaması lazım. Bizden önceki dönemde 5 aylık süreçte suya yüzde 15 indirim yapılmıştı. Biz indirimi geri aldık, zam yapmadık. Şu an uygulanan da ilave fark. Buna zam diyebilirsiniz. Bunu da maliyetleri karşılamak için yaptık. Karar alırken hata yapamayız. Karar alırken, ‘bunun siyasi bedeli olur mu olmaz mı’ diye düşünerek karar alamayız. Siyasi bedel, bu şehrin ödediği ekonomik bedeldir. Maliyetlere bir bakılması gerekiyor” diye konuştu.

“Atakum’un altyapı krokisini Atakum Belediye binasının kapısına asacağız, vatandaş doğru bilgilensin”

Atakum Belediyesi’nin ilçede yaşanan su birikintilerinden Samsun Büyükşehir Belediyesi’ni sorumlu tutmasını da eleştiren Başkan Demir, SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık’a talimat vererek, gerçeği kamuoyuna yansıtmasını istedi. Demir, “Dün akşam Atakum’da bazı bölgelerde su birikintileri oldu. Atakum Belediyesi de sosyal medyadan bir açıklama yayınladı. ‘Büyükşehir Belediyesinin sebep olduğu’ gibi bir şey yazmışlar. SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık, hemen gidip, ilçe belediyesinin yollarındaki altyapı durumunu çıkartıp, Atakum Belediyesi’nin kapısına asın. Bizim de o yollarla ilgili yaptığımız çalışmaları fotoğraflarıyla birlikte belgeleyin. Doğru bilgiyi asın, vatandaşlar da gitsinler baksınlar. Tüm Samsun çalışmalarımızın farkında. Hiçbir şey yapmadınız da böyle de yapmayın. Yaptığı bir şey söylesin. Yok. Başka şehirde böyle işler yok ama burada maalesef var” ifadelerini kullandı.