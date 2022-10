TEKNOFEST KARADENİZ’de gönüllü olarak çalışan 11 genci makamında ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, gençlere tavsiyelerde bulunarak, "Hayatta ne yaparsanız yapın işinizi iyi yapın. Şehrimize, ülkemize sahip çıkın, duyarlı olun” dedi.

TEKNOFEST Karadeniz’de gönüllü olarak çalışan 11 genç, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i makamında ziyaret etti. Samimi bir ortamda yapılan ziyarette, gençler Samsun’a ve Türkiye’ye yönelik merak ettikleri soruları Başkan Demir’e sordu. Geleceğe dair fikirlerini de dile getiren gençlere, Başkan Demir, Kütüphane, Kitap Kafe, Gülsan projeleri ile ilgili bilgi verdi.

TEKNOFEST’in ardından Samsun’da her şeyin çok değiştiğini kaydeden Başkan Demir, "Her vatandaşımızın hayatına bir kez dokunalım istiyoruz. Siz de TEKNOFEST’te bu faaliyetimizi taçlandırdınız. Belediyenin size ait olduğunu fark ettirdiniz. Belediyemizi kendimizden bir parça olarak görelim. Her yaptığınız işte samimiyeti yanınızdan ayırmayın" şeklinde konuştu.

"Şehrimize, ülkemize sahip çıkın"

Gençlere tavsiyelerde de bulunan Başkan Demir, "Çok küçük yaştan beri çalışıyorum. Sizde çok çalışın, çabalayın, bir işle muhakkak uğraşın. Hayatın planı olmuyor. Hayatta ne yaparsanız yapın işinizi iyi yapın. Gençliğinizi iyi yaşayın. Ciddi olun. Gençlik rastgele yaşanmaz. Çok gayret edin. Siz kimse için değil kendiniz için çalışın. Kitap okuyun, İslam tarihini, tefsir kitaplarını muhakkak okuyun. Sağlığınıza dikkat edin. Şu hayattan sorumlusunuz bunun farkına varın. Önünüzde çok güzel yollar var, en önemlisi samimi olun. Şehrimize, ülkemize sahip çıkın, duyarlı olun. Güzel şeyleri öğrenecek yerler de bulunmak gerekir. İyi arkadaşlar edinin. Her zaman iyiyi yanınızda tutun. Ben sizinle birlikte çok pozitif hissediyorum. Sizin olduğunuz yerde olumsuzluk olmaz. Geleceğe hep iyi bakın. Sizlerin dinamizmiyle ülkemizin çok daha güzel işlere imza atacağını inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir’den TYT soru bankası

Öte yandan, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘7. Kitap Fuarı’nda açılan standı ziyaret eden lise son sınıf öğrencilerine TYT soru bankası hediye edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Gençlik Spor Şube Müdürlüğü tarafından üniversite adayı 12. sınıf öğrencileri için bastırılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) soru bankası da hem öğrencilere hem de velilere verildi. Standı ziyaret eden vatandaşlara, ayrıca İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı münasebetiyle hazırlanan “100. Yılında İstiklal Marşı ve Mehmet Akif” kitabı ile Büyükşehir Belediyesi’nin projelerinin anlatıldığı bülten ile kültürel etkinliklerine ait broşürler, kalem, anahtarlık ve kitap ayraçları da verildi.