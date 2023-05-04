Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting öncesi Samsun Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek Başkan Mustafa Demir ile görüştü.

Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen miting programına katılmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Samsunlularla selamlaşmasının ardından makama geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir karşıladı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte belediyeye geldi.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun milletvekillerinin yanı sıra protokol üyelerinin de hazır bulunduğu belediye ziyaretinde, Başkan Demir, kentte yapılan çalışmalar ve devam eden projelerle ilgili sunum yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Demir’i tebrik etti. Ardından burada şeref defterine ziyaret anısına duygu ve düşüncelerini yazdı. Yaklaşık bir saat süren ziyaret sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler Cumhuriyet Meydanı’na geçerek miting programına katıldı.