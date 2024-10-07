Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci; ilçede vatandaşları bu yıl 33.’sü düzenlenecek Ceviz, Kültür ve Sanat Festivaline davet etti.

Demirci, "Bu yıl 33. kez düzenleyeceğimiz Kaman Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali’ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Kaman’ın eşsiz cevizleri, zengin kültürel mirası ve renkli etkinlikleriyle dolu bu festival, hepimizin bir araya gelerek güzel hatıralar biriktirmesi için harika bir fırsat" dedi.

Ahilik Haftası sonrası Kırşehir’de içeriği en dolu konsere davette bulunan Demirci, "11-12-13 Ekim 2024 tarihlerinde, Cumhuriyet Meydanı’nda buluşmak üzere, konserler, lezzet dolu stantlar ve daha fazlası sizleri bekliyor. Veli Erdem Karakülah, Fatma Turgut, EYPİO, Mustafa Ceceli, Aydilge ve Sefo gibi değerli sanatçılarla eğlenceli anlar geçireceğiz" diye konuştu.

İlçede ceviz hasadının yapılması yanı sıra 11,12,13 Ekim tarihlerinde ödüllü en iyi Kaman cevizi, en iyi ceviz bahçesi, en iyi Kaman cevizinden yapılan baklava, en iyi ses yarışması gibi organizasyonlar yer alacak.