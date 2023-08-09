Pazarlar Belediyesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu öğrencilerine hizmet etmeye devam ediyor.

2019-2020 Eğitim öğretim yılında itibaren Kredi ve Yurtlar Kurumu standartlarında Pazarlar Yüksek Meslek Yüksekokulu öğrencileri için Pazarlar Belediyesi, bir erkek öğrenci konaklama evi, iki kız öğrenci konaklama evi ile üniversite öğrencilere hizmet etmeye devam ediyor.

Pazarlar Belediyesi’nin Yüksek Öğrenim Öğrenci Konaklama Evleri’nde öğrencilere 24 saat güvenlik, çamaşırhane, 24 saat sıcak su, etüt odası, kablosuz İnternet, TV odası, sabah kahvaltı ve akşam yemeği imkânları sunuluyor.

2019 -2020 Akademik yılından itibaren öğrenciye hizmet ettiklerini belirten Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, "Yüksekokulumuzda okuyan ve yeni tercih yapacak olan öğrenciler için Yüksek Öğrenim Öğrenci konaklama evlerimiz hazırdır. Kredi Yurtlar Kurumu standartlarında olacak olan öğrenci konaklama evlerimiz asgari fiyatlarla öğrencilerimize hizmet veriyoruz. İlçemizin fahri hemşerileri olan öğrencilerimizi bekliyoruz" dedi.