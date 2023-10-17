Bayraklı Şehir Hastanesi ile ilgili değerlendirme yapan Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, "Hastane nihayetinde hasta kabulüne başladı. Tüm kesimler için hayırlı olsun" dedi.

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, yapımı tamamlanan Bayraklı Şehir Hastanesi hakkında açıklama yaparak, hizmete girmesinin sancılı bir süreçten geçtiğini ancak nihayetinde hasta kabulünün başladığından bahsederek ’Hayırlı osun’ temennisinde bulundu. Hastanenin; 337 poliklinik, 2 bin 60 yatak, 54 ameliyathane, 374 yoğun bakım ünitesi, binlerce çalışan ve binlerce hasta ve yakını bulundurduğu ve devasa bir yapıda olduğunu söyleyen Demircan, "Biraz sabır, biraz anlayış gerektiriyor. Sağlık Bakanımızın ’birkaç hafta içinde açılacak’ beyanı sonrası defaten açılışı açıklanan ancak farklı nedenlerle sürekli açılışı ertelenen hastane nihayetinde hasta kabulüne başladı. Tüm kesimler için hayırlı olsun. İlk görevlendirmeler sonrası bazı sağlık çalışanı arkadaşlarımız öncelikle ikametlerinden kaynaklı demoralize oldular, lakin gönüllü olarak şehir hastanesinde görev almak isteyen arkadaşlarımızın da sayıları azımsanmayacak kadar çok. Sağlık Müdürlüğümüz ile yaptığımız görüşmeler neticesinde ’yeniden değerlendirme yapılacağını, İzmir İlinde hangi kurumda hangi kadro karşılığında görev yaparsa yapsın isteği durumunda görevlendirmesinin veya atamasının yapılacağı’ tarafımıza ifade edildi. Bu anlamda geçtiğimiz günlerde görevlendirmesi yapılan ancak şehir hastanesinde görev almak istemeyen arkadaşlarımızın biraz sabır göstermeleri gerekiyor" dedi.

"Alevi harlamaya gerek yok"

Sivil toplum kuruluşlarına da seslenen Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, "İzmir sağlığı zor bir aşamadan geçiyor, diğer illerde olduğu gibi eğitim araştırma hastaneleri kapatılarak Bayraklı Şehir Hastanesi açılmadı. İstisna bir kurum hariç diğer tüm sağlık kuruluşları rutin hizmetlerine, hasta kabullerine devam ederken, şehir hastanesinin açılması açıkçası kolay değil ama nihayetinde açıldı. Burada sivil toplum örgütleri olarak bizler kaotik bir ortam oluşturularak veya oluşturulan kaotik ortama odun taşıyarak, alevi harlamaya gerek yok. Başta üyelerimiz olmak üzere bizlere ulaşan sağlık çalışanı arkadaşlarımıza dosdoğru bilgi vermeliyiz. Gerektiğinde Sağlık Müdürlüğü ile aralarında etkin iletişim kurmalarına yardımcı olmalıyız. Bu nedenle gerek Bayraklı Şehir Hastanesi idaresine ve gerekse Sağlık Müdürlüğü idaresine yardımcı olunmasını kıymetli buluyorum. Bilgi kirliliğine neden olacak açıklamalardan ve söylemlerden uzak durulmasının da biz sivil toplum örgütleri açısından da özellikle bu gibi durumlarda hassasiyet gösterilmesi gerektiği kanaatindeyim" açıklamasında bulundu.

"Şiddet olaylarına karışmasını arzu etmiyoruz"

Sağlıkta şiddet olaylarına, yeni hastanede tanık olmak istemediklerine de vurgu yapan Demircan, "Diğer taraftan yeni açılan hastanede bir takım eksikler olabilir. Hastalarımız ve hasta yakınlarımızın da bu manada gerek hastane idaresini gerekse sağlık çalışanı arkadaşlarımızı anlayışla karşılamalarını istiyoruz. Bayraklı Şehir Hastanesinin isminin hemen açılışa müteakip şiddet olaylarına karışmasını asla arzu etmiyoruz" sözlerine yer verdi.