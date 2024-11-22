Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, gerçekleştirdiği ziyaretlerle genç yaşlı tüm Yüreğirlilerin isteklerini ve tavsiyelerini dinlemeyi sürdürüyor. Başkan Demirçalı, mahalle buluşmaları kapsamında bu hafta Kışla Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Kışla Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlarla buluşan Demirçalı, vatandaşların talep ve önerilerini birebir dinleyerek belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Kışla Emekli Kütüphanesi bahçesinde gerçekleşen buluşmaya mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Toplantı öncesi Kışla esnafını da gezen Demirçalı, kendisini ilgiyle karşılayan esnafa bol kazanç ve hayırlı işler temennisinde bulundu.

Daha sonra Yüreğir Belediyesi Kışla Emekli Kütüphanesi bahçesinde mahalle sakinleri ile bir araya gelen Demirçalı, mahalle ziyaretleri ile vatandaşları bire bir dinleme imkânı bulduklarını ifade ederek; “Göreve geldiğimiz günden bu yana hep halkımızla iç içe olduk, olmaya devam ediyoruz. Bu hafta Kışla Mahallesi sakinlerimizle bir aradayız. Muhtarımızın önceden ilettiği talepler var; bugün de sizlerin taleplerini dinleyeceğiz. Mahalle buluşmalarımız sorunları daha verimli bir şekilde çözme açısından oldukça verimli geçiyor. Kışla Mahallemizin eksiklerinin farkındayız. Daha güzel, daha yaşanabilir bir Yüreğir’i sizlerle birlikte inşa edeceğiz” dedi.

Mahalle sakinleri ise Başkan Demirçalı’ya mahallelerine yaptıkları çalışmalarından ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.