Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Kırsal mahallelerdeki altyapı sorunlarını tamamen ortadan kaldırmak için gece-gündüz çalışıyoruz. Hedefimiz yol problemi olan hiçbir mahalle kalmamasıdır” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Canik ilçesinde yapımına başlanan Gültepe-Yeniköy grup yolu ile mahalle sakinlerinin yol problemi ortadan kaldırılıyor. 5 kilometrelik yol yapılan çalışma ile 3,5 metre genişliğinden 7 metreye çıkarılacak ardından da sathi kaplama çalışması yapılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yol yapım çalışmalarının ekiplerin büyük gayreti ile hızla devam ettiğini belirterek, “Özellikle kentin kırsal bölgelerinde bulunan mahallelerde yaşanan yol ve su gibi altyapı sorunlarını tamamen ortadan kaldırmak için gece-gündüz çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla mahallelerimizin yol sorununu tek tek çözüyoruz. Hedefimiz yol problemi olan hiçbir mahalle kalmamasıdır. Şuan planlamalarımızın önünde gidiyoruz” diye konuştu.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Canik İlçe Şefi Melih Çetinkaya, "Çalışmalarımıza hızla başladık. Zemin iyileştirme, yol ve dolgu tahkimatlarımızı yaptık. Ardından genişletme çalışmalarımız başladı. Yol genişliğini 3,5 metreden 7 metreye çıkardık. Düşük kotlardan yüksek kotlara doğru yol genişletmesi yapıyoruz. Ardından da asfalt dökerek yolu daha konforlu hale getireceğiz” şeklinde konuştu.

Çalışmalar yakından takip ettiklerini söyleyen Yeniköy Mahallesi Muhtarı Harun Soylu ise "Yolumuzla ilgili eskiden çok sorun yaşıyorduk. Kışın çamurdan yazın tozdan bunalmıştık. Şimdi hepsinden kurtuluyoruz. Sevincimizi ve mutluluğumuzu anlatmaya kelime bulamıyorum. Şu an geniş bir yol yapılıyor. İki araba yan yana geçemiyordu. Ancak şu an yapılana bakarsak çok güzel bir yol olacak. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir olmak üzere burada emek veren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.